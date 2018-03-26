На Youtube распространяется опасный компьютерный вирус

Эксперты обнаружили в описаниях к роликам на Youtube вирус, который похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию.

Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах.

Распространение троянца началось в районе 11 марта 2018 года. Вредоносная программа, получившая наименование Trojan.PWS.Stealer.23012, написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows.

Многие из "зараженных" роликов посвящены использованию жульнических методов прохождения игр с применением специальных приложений. Как раз за такие программы и другие полезные утилиты злоумышленники и выдают вредоносное ПО.

"Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца", - сообщают инженеры Dr.Web.

Запустившись на инфицированном компьютере, программа собирает следующую информацию: файлы Cookies браузеров Vivaldi, Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch; сохраненные логины/пароли из этих же браузеров. Также вирус копирует с Рабочего стола Windows файлы с расширениями ".txt", ".pdf", ".jpg", ".png", ".xls", ".doc", ".docx", ".sqlite", ".db", ".sqlite3", ".bak", ".sql", ".xml".

Все полученные данные Trojan.PWS.Stealer.23012 сохраняет в папке C:/PG148892HQ8. Затем он упаковывает их в архив spam.zip, который вместе с информацией о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников.

Ранее НВ сообщало, что в прошивках десятков моделей смартфонов, в том числе - довольно известных марок, специалисты обнаружили вредоносную программу Android.Triada.231. Список зараженных вирусом гаджетов насчитывает уже более 40 наименований, среди которых - аппараты от Leagoo и Doogee.