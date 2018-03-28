На какого программиста учиться, чтобы не остаться без работы через 5 лет

IT-индустрия очень динамична. Даже если сегодня вы на коне, не факт, что через несколько лет ваши знания не устареют. Итак, если вы хотите быть программистом, чему стоит учиться сейчас, если вы хотите обеспечить себя работой в ближайшем будущем?

Что бы вы не знали или решили осваивать сейчас, с вероятностью 80% ваши знания потеряют актуальность в перспективе 5-10 лет. Поэтому чтобы стать востребованным специалистом и оставаться им в ближайшие годы, нужно учиться, учиться и еще раз учиться, постоянно актуализируя знания, отслеживая тенденции и осваивая новые платформы, языки программирования и т.д.

НВ выяснило у крупнейших украинских компаний, которые занимаются разработкой программных продуктов, что, по их мнению, стоит осваивать соискателям сегодня, чтобы их навыки оставались актуальными в ближайшие несколько лет.

В числе ключевых направлений собеседники редакции назвали работу с большими данными, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и криптовалюты.

По-прежнему востребованы специалисты по UX и UI. В ecommerce (которая однозначно будет развиваться в ближайшие годы) появилась потребность в специалистах в сфере дополненной реальности и голосовых помощников.

Но какое бы направление не выбрал специалист, важно научиться инженерному мышлению и следить за трендами, это поможет осваивать новые перспективные направления на протяжении всей карьеры. И, конечно, не стоит забывать об английском языке, знание которого также необходимо.

Если говорить о конкретных навыках, то многие компании и сами стремятся обучать своих сотрудников востребованным технологиям.

При этом крупнейшие украинские компании-разработчики давно отошли от модели аутсорсинга к сервисной модели, и предлагают своим клиентам не человеко-часы украинских разработчиков, а экспертизу в той сфере, которой они занимаются. Поэтому соответствующей заинтересованности и желания углубляться ждут и от специалистов. И поэтому украинский айтишник пока может не бояться автоматизации, которая в будущем съест много профессий. Чтобы быть успешным, он должен знать, уметь и хотеть гораздо больше, чем просто писать или тестировать код.

Максим Почебут

Директор образовательных программ EPAM Ukraine, кандидат технических наук, доцент

На фоне активного использования и развития автоматизации и AI этот вопрос все чаще появляется на повестке. Связан он с опасениями, что часть работ существующих кодеров и тестеров будет автоматизирована.

Такие тенденции уже наблюдаются на рынках, предоставляющих исключительно технические услуги. Украинский рынок по своей структуре немного другой. Работы только с кодингом или ручным тестированием не превалируют в нашей индустрии.

Я считаю, что не важно какой язык программирования и какую платформу специалист изначально выбирает. Критично важно выработать глубинное понимание принципов инженерии, сформировать инженерное мышление. Это поможет правильно искать нужную информацию в будущем и формировать кривую своей карьеры.

Как правило, многие современные языки программирования, которые выбираются для старта обучения, базируются на общих правилах, отличным является только синтаксис или реализация. При этом инструменты и платформы могут меняться порою каждые полгода–год. Интенсивность изменений очень высокая. Нельзя выучить какие-то инструменты сейчас и пожинать плоды этого знания все 5 лет. Именно поэтому в ДНК инженера и программиста должна быть привычка постоянного обучения на протяжении профессиональной карьеры. Учиться всегда и не переставая. Благодаря этому актуальность и ценность украинского специалиста будет сохранена и через 5 и через 10 лет.

Зеновий Верес

Abiliton Solutions Architect у SoftServe, кандидат технических наук, директор образовательного направлени Lviv IT Cluster

Вероятность того, что знания, которыми вы сейчас владеете или приобретаете, станут неактуальными уже через 5-10 лет, составляет около 80%. Именно поэтому все, кто работают в ИТ-сфере и видят себя в ней в будущем, должны следить за тенденциями, появлением архитектурных подходов, технологий, языков программирования, платформ. Это позволит им вовремя овладеть новыми знаниями, чтобы оставаться конкурентными на рынке труда.

Мы в SoftServe активно инициируем и поддерживаем образовательные проекты в направлениях, которые, по нашему мнению, будут стремительно развиваться в ближайшее время и потребуют большого количества квалифицированных специалистов. Например, сейчас совместно с львовскими университетами ИТ-сообщество развивает бакалаврские программы в таких направлениях как internet of things, artificial intelligence, data science, intelligent systems та information security.

Олег Ломаковский

GlobalLogic, Embedded Talent Acquisition Team Leader

Сегодня одним из главных трендов в IT-индустрии является активное инвестирование в направление R&D. Лидеры мирового IT-рынка постепенно формируют экспертизу в определенных бизнес-доменах и технологиях, становясь для клиентов партнерами, которые отвечают за полный цикл разработки цифровых решений.

В данном ключе, одной из важнейших специализаций станет программирование в области embedded, без которого невозможно существование таких сфер, как автомобильная, в частности, разработки в области беспилотных автомобилей, медицина, а также умные города, IoT (интернет вещей) и многое другое.

Очень многие технологические решения, окружающие нас, — это эмбеддед. Они существенно облегчают нашу жизнь, а то и спасают ее. Количество «умных» устройств, начиная с бытовых приборов, медицинского оборудования, автомобилей и заканчивая десятками других решений в разных областях, растет с каждым днем и уже давно превышает количество компьютеров и смартфонов. Разработка такого рода embedded-cистем всегда связана с решением сложных инженерных задач и именно поэтому спрос на embedded-программистов будет расти с каждым годом.

Есть ряд основных компетенций, которыми должен владеть квалифицированный embedded-специалист:

Знание и опыт работы с Linux

Программирование на языках C или С++

Знание уровней hardware и software

Владение английским языком

Бесспорным преимуществом будет опыт с Linux Kernel и System Android

Ну и, пожалуй, самое главное — никогда не прекращать учиться, следить за трендами и тенденциями.

Андрей Столбов

СEO Soft Elegance

Современный мир сейчас активно работает с искусственным интеллектом, машинным обучением, большими данными, наукой о данных (Data Science), инженерией данных (Data Engineering) и интернетом вещей. По запросам наших клиентов специалисты в этих областях уже сейчас являются одними из самых востребованных на рынке, и в них есть большой дефицит. Учитывая тенденции развития этих направлений за конец 2017 и начало 2018, мы ожидаем технологический прорыв в области искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей, а также благоприятную ситуацию на рынке больших данных в ближайшие 5 лет.

Также сейчас на пике популярности блокчейн и роботехника. Первую технологию в наших умах все еще многое связывает с криптовалютами, которые сейчас крайне неустойчивы и все ожидают, когда же пузырь лопнет. И лопнет ли он вообще. Тем не менее, специалисты, работающие с блокчейном, не перестают удивлять своими разработками.

Роботехника на данный момент тоже нетвердо стоит на ногах, как минимум, в Украине. А за границей, по большей части, точечно выстреливают стартаперские проекты команд с горящими глазами. Скорее, выбор на эти отрасли может упасть, если у человека есть огромное желание развиваться именно в этих направлениях и выстраивать что-то новое, так как тут непаханое поле и возможен полный полет фантазии.

Главный совет – следить за трендами в технологиях. На каждый товар есть свой покупатель, но тут срабатывает негласное правило, которое понимают все: чем больше вы знаете, тем больше у вас будет возможностей на рынке труда.

Если программист сам заинтересован в своей работе и готов изучать новинки – без работы он не останется.

Дарья Горницкая

генеральный директор Astound Commerce Украина

В последние годы эволюция технологий ускорилась, поэтому очень важно быть в тренде всех ИТ-новшеств, знать и уметь больше, чем требует проект. Так, если раньше для заказчика ecommerce-решения важными были наличие оптимальной функциональности веб-магазина, поддержки на различных устройствах, удобной навигации, интересного дизайна и структуры, то уже сегодня компании нуждаются в новых технологиях и самых последних (трендовых) возможностях веб-магазинов.

Многие мировые бренды на своих площадках электронной коммерции уже интегрируют элементы дополненной или смешанной реальности, видео 360 градусов, виртуальный или голосовой помощник на основе искусственного интеллекта и другие новинки. Поэтому для разработки и внедрения таких технологий нужны соответствующие знания и опыт.

Разработка программного обеспечения, аналитика данных, UX и AI являются наиболее востребованными навыками в области электронной коммерции и безусловно будут иметь решающее значение для стимулирования инноваций в ecommerce-среде в скором будущем.

Уже сейчас на ИТ-рынках многих стран есть запрос на такие специальности, как UX designers, которые с помощью дизайна, аналитики и исследовательских данных трудятся над лучшей репрезентацией информации (бостонское агентство Aite Group прогнозирует 20% рост на UX designers до 2020 года), а также появляется спрос на Mixed Reality designer и Hologram retail display designer. В то же время надвигающаяся эра big data все больше испытывает потребность в соответствующем структурировании и анализе больших объемов информации, из чего вытекает растущий спрос на Data Scientist и Data Analyst.

Следует учитывать, что через 5 лет ситуация на мировом технологическом рынке может круто измениться и возникнет потребность в совершенно иной экспертизе. Поэтому главный посыл молодым специалистам - не останавливаться на достигнутом, интересоваться новыми технологиями, посещать профильные мероприятия и набираться опыта на реальных проектах.

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