На Google подали коллективный иск из-за слежки

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Против Google подали коллективный иск на $4,3 млрд

Против Google подали коллективный иск на $4,3 млрд

В Высоком суде Англии и Уэльса прошли первые слушания по коллективному иску, который был подан против компании Google.

4,4 млн пользователей iPhone в Великобритании требуют от компании более $4 млрд за "тайное отслеживание и сопоставление", сообщает Guardian

В иске утверждается, что интернет-компания на протяжении полугода — с августа 2011 по февраль 2012-го шпионила за 4,4 миллиона британцев, собирая информацию о посещенных ими сайтах. Со стороны истцов выступает бывший руководитель компании Which? Ричард Ллойд, который утверждает, что Google обходила настройки конфиденциальности браузера Safari от Apple с августа 2011 года по февраль 2012 года, чтобы разделить людей на категории для рекламодателей.

Адвокат Хью Томлинсон, представитель Ллойда, сказал, что информация затем была "агрегирована", и пользователи были помещены в группы, такие как "любители футбола" или "энтузиасты текущих новостей" для ориентации рекламы.

Адвокаты Ллойда на заседании суда заявили, что Google получила такие данные о пользователях, как политические и сексуальные предпочтения, финансовое состояние, социальный статус, местонахождение, состояние здоровья, принадлежность к той или иной расе.

Выступая перед слушанием, Ллойд сказал: "Я считаю, что то, что сделала Google, было просто противозаконно. Их действия повлияли на миллионы людей в Англии и Уэльсе, и мы попросим судью обеспечить, чтобы они были привлечены к ответственности".

Истец требует от Google 3,2 миллиарда фунтов стерлингов, то есть более $4 млрд. С учетом штрафа, каждому пострадавшему может быть выплачено около 750 фунтов.

Том Прайс, директор по коммуникациям британского отделения Google, сказал: "Для нас чрезвычайно важна конфиденциальность и безопасность наших пользователей. Этот случай относится к событиям, имевшим место более шести лет назад и к которым мы обращались в то время. Мы считаем, что это не имеет значения сейчас. Мы подали доказательства в поддержку этой точки зрения и с нетерпением ждем решения нашего дела в суде".

Интересно, что Google уже обвиняли в подобном в отношении американских пользователей. Тогда суд признал компанию виновной и оштрафовал на $22,5 млн. Всего же на урегулирование претензий Google потратила $39,5 млн.

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