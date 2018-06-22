На Гитлера похож. Работники Amazon не хотят сотрудничать с Трампом

Сотрудники Amazon требуют от руководства прекратить поставки своих продуктов властям США, вспоминая как IBM сотрудничали с гитлеровской Германией.

Основатель американского интернет-гиганта Amazon Джефф Безос получил письмо от своих подопечных с требованием прекратить сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

Команда Amazon настаивает на том, что руководство должно прекратить поставки своей технологии распознавания лиц Rekognition силовым структурам США. Кроме этого, сотрудники хотят, чтобы Amazon больше не предоставляли услуги их облачного сервиса AWS дата аналитической фирме Palantir.

Негодование вызвало то, что Palantir предлагает «инструменты правоохранительной политики для прогнозирования правонарушений» и имеет большой контракт с государственной миграционной службой.

Акция против миграционной политики Дональда Трампа в Мексике, фото: EPA

Джефф Безос получил небольшую петицию, в которой его служащие (количество подписавшихся – неизвестно) очертили свою позицию и объяснили почему компания не должна помогать действующей власти.

В частности, они указали на отчет Коалиции гражданских правозащитных групп, о котором НВ уже писало ранее. Правозащитники предупреждали, что система распознавания лиц Amazon может использоваться силовыми структурами против граждан и представлять особые угрозы для маргинальных сообществ. Хотя тогда Безос пообещал: если клиенты будут злоупотреблять услугой, – компания прекратит ее поставки.

Кроме этого, сотрудники Amazon вспомнили ситуацию с семьями мигрантов на границе США, когда около двух тысяч детей были отделены от своих родителей.

Подобно заявлениям главы Apple Тима Кука, команда Amazon раскритиковала миграционную политику Дональда Трампа и потребовала, чтобы их облачный сервис AWS никоим образом не использовался Департаментом иммиграции и таможенного контроля США:

Мы не должны быть задействованы в полицейских делах

«Наша компания не должна находиться в сфере государственного надзора; мы не должны быть задействованы в полицейских делах; мы не должны заниматься поддержкой тех, кто контролирует и подавляет маргинальные группы населения».

Напоследок, амазонцы вспомнили, как в 1940-х другой американский IT-гигант IBM сотрудничал с Гитлером, и только потом осознал масштабы преступления, которое было осуществлено с их помощью.

Эта петиция стала уже третьим публичным заявлением работников крупнейших IT-компаний США о том, что они не разделяют политику администрации Трампа и требуют от своего руководство прекратить сотрудничество с властью.

Давеча, около 4000 сотрудников Google попросили генерального директора компании немедленно остановить сотрудничество с Пентагоном и заявить, что Google не будет участвовать в разработке оружия.

Руководитель Google Сандар Пичаи выполнил требования своих подопечных, но добавил, что компания все равно будет сотрудничать с властью и армией в сферах киберзащиты, испытаний, набора в армию, обслуживании военнослужащих и спасательно-поисковых операциях.

А вот гендиректор Microsoft Сатья Наделла оказался авторитарнее и не стал прислушиваться к мнению своей команды. Более 100 работников Microsoft отправили ему открытое письмо с требованием разорвать 20-миллионный контракт на поставку компьютерного обородования все тому же Департаменту иммиграции и таможенного контроля.

Но Сатья решил не терять такого большого клиента, аргументируя тем, что контракт касается только услуг электронной почты, календарей, обмена сообщениями и цифрового документооборота.

Глава Microsoft прокомментировал миграционную политику Дональда Трампа довольно холодно: «Microsoft не работает над проектами власти США, которые связаны с разделением детей от их семей на границе».

Неизвестно, учтет ли Джефф Безос просьбу своих сотрудников, но бунт (если его так можно назвать) работников американской IT-cферы набирает обороты.