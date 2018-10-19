На Facebook подали в суд из-за искажения статистики просмотров видео

Группа рекламодателей подали коллективный иск в суд штата Окленд, обвинив социальную сеть Facebook в предоставлении недостоверной информации о просмотрах видео.

Об этом передает The Wall Street Journal.

В иске говорится, что впервые проблемы с алгоритмом подсчета видео были обнаружены в 2015 году, но руководство Facebook не предприняло мер по устранению ошибки.

Также сообщается, что данные о просмотрах были завышены в 2,5-10 раз.

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