На Facebook подали в суд из-за искажения статистики просмотров видео

Группа рекламодателей подали коллективный иск в суд штата Окленд, обвинив социальную сеть Facebook в предоставлении недостоверной информации о просмотрах видео.
Об этом передает The Wall Street Journal.
В иске говорится, что впервые проблемы с алгоритмом подсчета видео были обнаружены в 2015 году, но руководство Facebook не предприняло мер по устранению ошибки.
Также сообщается, что данные о просмотрах были завышены в 2,5-10 раз.
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