На Apple подали иск из-за клавиатуры Macbook

Несколько владельцев MacBook Pro 2016 года выпуска подали иск к Apple. Иск касается MacBook с клавиатурой типа "бабочка".

Согласно жалобе, поданной в Северном окружном суде штата Калифорния, "тысячи" ноутбуков MacBook и MacBook Pro, выпущенных в 2015 и 2016 годах, сломались из-за пыли или мусора в клавиатуре, пишет TechCrunch.

Далее в жалобе утверждается, что Apple "продолжает не раскрывать потребителям, что MacBook неисправен, в том числе, когда потребители приносят свои неисправные ноутбуки в магазины Apple, чтобы запросить техническую поддержку".

Как указано в документе: "Хотя каждый MacBook поставляется с годовой письменной гарантией, Apple регулярно отказывается выполнять свои гарантийные обязательства. Вместо того, чтобы исправлять проблемы с клавиатурой, Apple советует владельцам MacBook использовать средства самопомощи, которые, как компания знает, не приведут к постоянному результату".

В иске также приводятся негативные отзывы пользователей, в том числе и с официального форума Apple. Пострадавшие требуют от Apple возмещения убытков и судебных издержек, включая замену неисправных деталей и устройств, а также стоимости самих ноутбуков.

Иск был подан от имени Зихуана Рао и Кайла Барбаро, но в нем упоминаются "все другие, которые находятся в аналогичном положении". Издание AppleInsider провело свое исследование, согласно которому новые клавиатуры выходят из строя вдвое чаще, чем у предшественников. Таким образом, "других", упомянутых в иске, должно быть много.

Журналисты TechCrunch добавляют, что более 17 000 человек подписали петицию Change.org с требованием, чтобы Apple отозвала все MacBook с клавиатурами типа "бабочка". Число людей, которые подписали эту петицию, в которой упоминаются, среди прочего, дизайнер Джон Грубер, который назвал клавиатуру "одной из самых больших дизайнерских ошибок в истории Apple", продолжает расти, подпитываясь известием о судебном процессе.