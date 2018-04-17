Музыкальный сервис Deezer объявил о запуске украинской локализации

Сервис Deezer запустил интерфейс, который уже доступен на украинском языке, также в библиотеке сервиса появились плейлисты украинской музыки.

Кроме того, для украинцев Deezer запускает специальные тарифы, которые почти в два раза ниже цен на сервис в остальных странах, уверяет Ain.ua.

Подписка на Premium+, который открывает весь спектр возможностей Deezer, по всему миру стоит 7 евро в месяц, но для украинцев компания запустила специальный тариф — 3,99 евро (около 130 грн) в месяц. Первые 30 дней — бесплатно. Пакет Deezer Family, который объединяет в одном аккаунте до 6 членов семьи, в Украине будет стоить 5,99 евро (около 190 грн), при этом цена для всего остального мира — 15 евро. Подорожание для Украины не планируется, так это не сезонная акция, а постоянная цена.

Курировать украинское направление Deezer будет музыкальный редактор Сергей Кейн — главный редактор издания Comma.com.ua. Раньше у Deezer не было своего представителя в Украине, поэтому локальных плейлистов было меньше и обновлялись они реже.

"Deezer заинтересовался в Украине, потому что улучшение локализации — один из стратегических приоритетов компании. Физического офиса и команды пока нет, зато появился первый украинский сотрудник. Расширение будет зависеть от востребованности технологии стриминга в стране. В последние несколько месяцев количество украинских подписок на Deezer растет, а значит фундамент заложен", — рассказал Сергей.

С ноября в библиотеке сервиса уже есть 4 больших украинских плейлиста, которые регулярно обновляются: Новая музыка, Хиты сейчас, Украинский рок, Украинское инди. Вскоре также появится Тяжелая музыка в Украине, Украинская электроника, и авторские плейлисты от украинских артистов.

Количество украинских пользователей Deezer компания пока не раскрывает. Общая база пользователей сервиса по всему миру насчитывает 14 млн в месяц. Сервис доступен в более 180 стран по всему миру, предлагая легальный доступ к прослушиванию 53 млн треков.