Mozilla начинает работу над голосовым браузером

На внутренней встрече разработчиков Mozilla было решено начать разработку нового проекта Scout с функциями распознавания голоса.

Как отмечается в документах компании, "с помощью приложения Scout мы начинаем изучать просмотр и потребление контента голосом", сообщает Engadget.

Scout вероятно, находится на очень ранней стадии. Неясно, чем может закончиться это "изучение", поскольку собрание было сосредоточено на технических требованиях к "голосовому браузеру", который, как пояснялось на примере,"сможет прочитать пользователям статью о белых медведях".

"Мы обсудим архитектуру и ключевые компоненты, необходимые для голосовой платформы, необходимые возможности этих компонентов и проблемы работы с ограничениями существующих платформ", - говорится в отчете.

Журналисты интерпретировали Scout как новый голосовой контроль для веб-браузера. Учитывая многолетний опыт работы команды в веб-платформах, браузер, безусловно, проще реализовать, чем умную колонку. Кроме того, навигация голосом через настройки браузера, вероятно, проще для обычного человека. Тем не менее, официального подтверждения этому пока нет.

"Мы используем нашу внутреннюю конференцию All Hands, чтобы собраться вместе, чтобы мы могли планировать и строить на будущее. Мы знаем, что есть много вопросов по поводу ранних проектов и инициатив, которые мы изучаем. Мы с нетерпением готовимся к обсуждению этих усилий публично, когда они будут более развитыми", - сказал представитель Mozilla.

Отмечается, что приверженность Mozilla к конфиденциальности и защите пользовательских данных делает ее более надежной компанией для использования голоса.

Ранее НВ сообщало, что компания Google с 12 июня начинает вводить новые правила для разработчиков расширений браузера Chrome. Вскоре пользователь сможет устанавливать только те расширения, которые были опубликованы на официальном портале Chrome Web Store.