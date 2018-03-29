Мобильные операторы уже с 30 марта 2018 года смогут запустить 4G-сети

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Украине в ближайшие дни состоится внедрение четвертого поколения сотовой связи
Фото: pixabay / Lucas23

В Украине в ближайшие дни состоится внедрение четвертого поколения сотовой связи

Завтра Киевстар, Vodafone Украина и lifecell смогут включить первые базовые станции четвертого поколения мобильной связи.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) заявил о своей готовности с завтрашнего дня, 30 марта 2018 года выдавать разрешения на эксплуатацию базовых станций (БС) в стандарте 4G. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

По словам исполнительного директор УГЦР Вадима Гулько, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование радиочастотного ресурса 2600 МГц. "Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным", - процитировала Гулько пресс-служба УГЦР.

Сегодня генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова заявила, что все три оператора готовы запустить свои 4G-сети уже завтра, "если УГЦР успеет выдать разрешения". По ее словам, самое позднее первые базовые станции четвертого поколения заработают в понедельник, 2 апреля.

Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных БС в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове