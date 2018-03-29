Мобильные операторы уже с 30 марта 2018 года смогут запустить 4G-сети

Завтра Киевстар, Vodafone Украина и lifecell смогут включить первые базовые станции четвертого поколения мобильной связи.

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) заявил о своей готовности с завтрашнего дня, 30 марта 2018 года выдавать разрешения на эксплуатацию базовых станций (БС) в стандарте 4G. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

По словам исполнительного директор УГЦР Вадима Гулько, на днях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование радиочастотного ресурса 2600 МГц. "Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным", - процитировала Гулько пресс-служба УГЦР.

Сегодня генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова заявила, что все три оператора готовы запустить свои 4G-сети уже завтра, "если УГЦР успеет выдать разрешения". По ее словам, самое позднее первые базовые станции четвертого поколения заработают в понедельник, 2 апреля.

Два крупнейших оператора, Киевстар и Vodafone, заявили, что в диапазоне 2600 МГц 4G-покрытие будет точечным. Базовые станции на этих радиочастотах имеют радиус действия около 500 метров. Обе компании заявили о намерении установить по 500 подобных БС в местах с наибольшим потреблением мобильного интернет-трафика.