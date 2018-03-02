Мир стремится к 5G, а Украина – к интернет-цензуре. Главное в IT за неделю

В Барселоне на выставке MWC 2018 можно было воочию убедиться, что 5G станет реальностью в ближайшем будущем

Эксперты и топ-менеджеры отрасли информационно-коммуникационных технологий рассказали НВ о самых значимых, по их мнению, событиях уходящей недели.

Елена Минич

советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой инфраструктуры

Самые важные IT-события на этой неделе:

1. Аукцион частот 4G 1800: определены участники всех 6 лотов, три основные GSM оператора Украины – Vodafone Украина, Киевстар и Лайфсел – определились с заявками по лотам и оплатили тендерные гарантии на общую сумму 556,5 миллионов гривен. Аукцион, или торги "с голоса" назначены на 6 марта 2018.

2. Во вторник Нацкомиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) согласовала проект закона, разработанного Национальной полицией Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність". Документ вызвал бурю негодования у участников рынка, их ассоциаций, общественных организаций и экспертов. И прежде всего, предлагаемый проект закона не прошел процедуру обсуждения с общественностью, экспертами и участниками рынка, на которых возлагаются "киберполицейские" обязанности. Тем более, что для реализации этих обязанностей операторам и провайдерам придётся внедрять оборудование DPI (Deep Packet Inspection), стоящее миллионы долларов.

В самом документе есть много положений, которые не только возмущают, но вообще слабо отвечают здравому смыслу:

1) Возможность без суда иметь доступ к информации и копированию данных – изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, ст. 159. Это открывает путь к злоупотреблениям и к доступу к персональным и прочим конфиденциальным данным.

В то время, как в ЕС со вступлением в силу GDPR усиливается ответственность всех сторон за хранение и использование персональных данных, у нас все наоборот: как говорится, "без суда, и следствия..." доступ ко всему.

2) Обязать всех – операторов, провайдеров, хостинг, собственников сайтов и т.д. блокировать доступ к информации, включая зарубежные сайты от 90 дней и до трех лет! Как писалось выше, во-первых, для такой блокировки необходимо анализировать трафик и нужно внедрение на сети дорогостоящего продукта DPI. А во-вторых, критерий "запобігання злочину" настолько неконкретен и широк, что под это можно подписать все! Шикарный способ политической борьбы с инакомыслием.

3) Ещё один нонсенс предлагается в изменениях к ЗУ "О телекоммуникациях".

Ст 18-4: Создание списка конечных пользователей телеком услуг и четкая идентификация пользователей.

Это полицейское государство.

4) Также большие риски этого проекта ЗУ – в пункте 4 переходных положений, где КМУ в трехмесячный срок должен обеспечить мероприятия, чтобы этот ЗУ работал: наличие аппаратно-программных комплексов для копирования, реестры и т.д.

И квалификация кадров Нацполиции есть и остаётся самым большим риском. Когда при обыске в IT-компаниях сотрудники полиции ІР-адрес ищут в женской сумочке – этого о многом говорит...

3. В Китае изменили Конституцию, убрав ограничение в два срока правления и теперешний генсек становится пожизненным президентом. Тут же интернет-ресурсы "включили" цензуру и не только блокируют определённый контент, но и результаты поиска, и пользователей чатов, исходя из содержания их переписки. В Китае началась "цифровая диктатура".

4. В Барселоне прошёл Mobile World Congress (26.02–01.03.18). Основная тема была 5G: девайсы, сетевое оборудование, услуги, анонсы коммерческих стартов сетей в 2018 и 2019 году по всему миру, 5G Олимпиада в Токио 2020. Можно с уверенностью сказать, что мир стоит на заре новой эры мобильных коммуникаций – эры гига-скоростей и эры IoT (интернет вещей). Если раньше мы жили под лозунгом Nokia Connected People, то сейчас 5G Connected machines.

Татьяна Попова

председатель совета Ассоциации Телекоммуникационная палата Украины

Эта неделя была богата на события. Во-первых, снова после девяти месяцев "всплыл" законопроект (ЗП), подготовленный Киберполицией по имплементации европейской Конвенции о киберпреступности.

Не вдаваясь в конкретику – озвучу только три общих замечания: во-первых, законопроект не имеет никакого отношение к Конвенции, потому что он не о сохранении (срочном в т. ч.) данных трафика и аресте, а о блокировании, о котором в Конвенции нет ни слова. Во-вторых, в пояснительной записке написано, что это нерегуляторный акт и не нуждается в общественном обсуждении. При этом он напрямую касается деятельности субъектов телекомрынка. Ну и в-третьих, он не учитывает замечания, которые еще летом были подготовлены нашими профильными ассоциациями, и предложения европейских экспертов.

В среду на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи рассматривался так называемый ЗП "о спаме" Борислава Березы. После конструктивной дискуссии депутаты согласились с нашими замечаниями и отправят его на доработку. Ключевое – ЗП должен быть доработан в логике положений постановления Кабмина О правилах предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Вечером в среду на заседании Телекомклуба под председательством его президента Александра Данченко состоялся интересный батл "Битва технологий в войне за будущее". В ходе дискуссии участники батла предложили свое видение преодоления цифрового разрыва в Украине и модель решения проблемы тотальной цифровизации страны. Дискуссия проходила между представителями спутникового (Датагруп), мобильной (Киевстар) и фиксированной (Укртелеком) связи.

Александр Федиенко

глава Интернет Ассоциации Украины

На этой неделе окончательно был развенчан миф об Украине как о демократическом государстве. На этой неделе регулятор поддержал внесенные от имени Госспецсвязи и Нацполиции нормативные документы по кибербезопасности.

Один документ от Госспецсвязи. На мой взгляд – это отлично спланированная операция спецслужб иных государств, как нашими же руками максимально сделать отток наших пользователей из сети украинского сегмента интернет в неконтролируемое пространство. И каким боком он относится к вопросу о выполнении санкций, для меня так и осталось загадкой.

Второй документ почему-то обозван как имплементация европейской Конвенции. В него вписали практически везде блокировки сайтов, хотя в конвенции этого в принципе нет.

Это означает, что эксперты говорят одно, а чиновники монотонно и уверенно делают свое дело прикрываясь громкими фразами о кибербезопасности, о внешнем агрессоре и т. д. Нам с таким подходом и агрессор внешний не нужен, мы сами себя тут законсервируем и повторим путь Китая.

Кирилл Мазур

руководитель развития экосистемы UNIT.City

Новость о том, что Amazon купил за $1 млрд стартап с украинскими разработчиками Ring мало кого могла обойти стороной на этой неделе.

У неё есть две приятные стороны и одна ложечка дёгтя. Во-первых, приятно, когда кто-то в твоей стране становится причастным к созданию продуктов мирового уровня, которые оцениваются настолько высоко. Во-вторых, офис компании в Украине всего за год вырос почти до сотни человек. Не может не радовать, что в Украине есть те, кто настолько быстро растёт.

Но давайте трезво оценивать ситуацию – в Украину не зайдёт и малой доли от этого миллиарда, ведь у компании был лишь небольшой офис разработки в Киеве. Поэтому, после постов радости и вдохновения, всем нам пора садиться и создавать больше полезных бизнесов и меньше продавать свой почасовой труд мировым гигантам.

YouTube выкатил обновление для своих Live-трансляций и научился создавать субтитры автоматически в прямом эфире

На первый взгляд, обновление кажется не таким уж и серьезным, но на деле нас ждёт новый бум роста видео-контента. YouTube уже умеет переводить готовые субтитры на ходу с помощью своего переводчика с искусственным интеллектом (ИИ). Плюс Google вовсю тестирует более качественную и приятную систему озвучки текста голосом. Всё это наталкивает на мысль, что уже в скором будущем авторам видео больше не нужно будет создавать субтитры и заказывать аудио дубляж – вся работа достанется ИИ-алгоритмам.

Ярослав Ницак

генеральный директор Ericsson в Украине

Самым громким событием этой недели предсказуемо стал Всемирный мобильный конгресс в Барселоне. Основную тему MWC в этом году метко резюмировал президент Ericsson Борье Экхольм, официально заявив: "Технологии 5G готовы к использованию". В отличие от прошлых лет, на этой неделе в Барселоне говорили о конкретных применениях технологии в ближайшее время. Например, американский оператор T-Mobile объявил, что планирует начать предоставлять первые коммерческие 5G услуги уже до конца 2018 года. Не отстают и производители девайсов – на выставке уже были представлены реальные пользовательские устройства с поддержкой 5G.

Другая трендовая тема уже несколько лет подряд – Internet of things. На большинстве стендов были продемонстрированы IoT-кейсы, причем в этом году фокус был не на приложениях для конечных пользователей, а на бизнес-сценариях индустриального использования: подключены фабрики, умные фермы, системы управления городским транспортом и конечно, – огромное количество подключенных автомобилей.

Много внимания участники MWC также уделили технологиям искусственного и машинного интеллекта. Мобильные операторы и вендоры уверены, что AI будет применяться повсюду: для прогнозирования мобильного трафика, для динамической оптимизации сети, а также для лучшего обслуживания абонентов, например, с помощью чат-ботов.

Денис Захаренко

директор по развитию массового сегмента Укртелекома

Итоги выставки Mobile World Congress 2018. 1) 5G уже здесь. Не в теории, а на практике. В разных спектрах и на разных устройствах. От десятков производителей систем и компонентов. Кроме сетевого оборудования 5G, уже появились смартфоны и компактные модемы. Реальная продемонстрированная скорость 1-2 Гбита.

2) фиксированные и мобильные сети сливаются в одно целое. Базовые станции монтируют прямо в MSAN-кабинеты фиксированных операторов и наоборот – в мобильные базовые станции вставляют платы для раздачи GPON

3) Internet of Things – он был представлен и ранее, но в этом году чувствуется взрыв популярности этой темы – сотни поставщиков различных решений и компонентов. И LoRaWAN, и операторский NB-IoT, платформы, OS, датчики.

4) на смену экранам и телевизорам приходят лазерные проекторы – новинки показали Sony и Xiaomi. Это позволит сделать любую стену дома, офиса или магазина "умной" и интерактивной

5) очень много биометрии – камеры и датчики, носимые браслеты, сервисы по идентификации личности и измерению ЭКГ – все что угодно. Предложения биометрии на выставке удваивается каждый год за последние несколько лет.

6) мобильные телефоны производят сотни фирм. Не перестаю удивляться разворачивающейся здесь гиперконкуренции среди десятков малоизвестных и вовсе не известных брендов. И качество их продукции каждый год приближается к лидерам категории.

7) сотни устройств с интеграцией Google Assistant – это теперь реально стало рыночным стандартом а не "фичей". Ребята из Пало Альто, по моему мнению, уже победили в гонке голосовых ассистентов, вырвавшись далеко вперёд.

8) графен и нанопокрытия – много больших компаний и стартапов в этой области – все становится ударопрочным и водоотталкивающим, даже электроника

9) подключённые автомобили. Не все производители презентовали selfdriving автомобили, некоторые ограничились демонстрацией только "умных", т.е. подключенных в сеть авто.

Владимир Бондаренко

технический директор Mauris

На этой неделе в Барселоне прошел Mobile World Congress — это крупнейшая в мире выставка мобильных технологий. Она сопровождается проведением конгресса разных представителей IT-сектора, мобильных операторов и владельцев профильных компаний со всего мира, а также производителей мобильных телефонов. В этом году в Mobile World Congress участвовало 2,3 тыс. компаний.

Одним из основных направлений выставки стала реализация нового протокола 5G для мобильных сетей связи. Особенность протокола в том, что он нацелен не на динамическую перестройку способности канала, то есть не на ускорение работы интернета. Обычно у людей идет ассоциация: 2G – это медленно, 3G – быстро, 4G – очень быстро. По факту, 5G будет иметь ту же скорость, что и 4G. Его ключевой особенностью будет построение самой сети: можно будет выделять защищенные каналы связи, которые будут иметь выделенную скорость для оказания критически важных услуг (в случае потопов, наводнений, аварий и т.д).

Многие компании активно работают над разработкой 5G, ведь это одна из ключевых технологий, которая лежит в основе беспилотных автомобилей. Суть в том, что нужно сделать оптимальный маршрут без задержки связи для автомобиля, чтобы он смог ездить автономно. Это очень трендовая тема, и пока что нет единого стандарта.

Мы гордимся тем, что смогли внести свою лепту в развитие технологии, и наши технические специалисты помогали в подготовке одного из прототипов, представленных в Барселоне.

Сергей Калинин

управляющий партнер LegalBlockBit

Федеральное министерство финансов Германии по сути признало биткоин и другие криптовалюты аналогом фиатных денег, указав что он может являться средством платежа за товары и услуги. В 2017 году такое решение уже приняла Япония. Также биткоин освобождается от налогов на имущество, если он используется в качестве средства платежа.

Федеральные власти Германии опубликовала свое решение не подвергать покупки за биткоин и другие криптовалюты, сославшись на решение Европейского суда 2015 года, которое создало прецедент для всех членов Европейского союза.

Суд оправдал свое налоговое решение, заявив, что рассматривает криптовалюты в качестве законного платежного средства: "Так называемые виртуальные валюты считаются альтернативными юридическими законными средствами платежа, если эти так называемые виртуальные валюты были приняты в качестве альтернативных и договорных способов оплаты сторонами, участвующими в транзакции, и не имеют другой цели, кроме использования в качестве способа оплаты".

В соответствии с этим положением операторы криптообмена и биржи могут также получать налоговые льготы, "если они совершают покупку и продажу криптовалют в качестве посредника от своего имени".

В этом Германия отличается от США, где налоговая служба (IRS) рассматривает биткоин как "цифровое имущество". Это значит, что каждая, даже мелкая покупка с использованием биткоин технически считается продажей имущества и, следовательно, облагается налогом на прирост капитала.

Ирина Андрющенко

сооснователь и СОО IT-компании для маркетинга D2

Важной новостью считаю успех украинского ИИ-стартапа Captain Growth — они разработали продукт для маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, что очень востребовано сейчас на рынке.

Эта внутренняя нейросеть способна заменить сразу двух специалистов - аналитика и медиа-пленнера. То есть те узкопрофильные кадры, которых могут себе позволить далеко не все компании. Авторы продукта на два месяца дали доступ к бета-версии и сейчас могут похвастаться достойными результатами. Благодаря украинскому стартапу американское рекламное агентство сократило расходы на Facebook-продвижение одного из своих клиентов на $6 тыс. (в среднем траты на эту соцсеть для клиентов этого агентства составляют $10-20 тыс.), а продажи увеличились на 15%.

Появление подобных инструментов позволяет быстро адаптировать продвижение бренда под более узкие бизнес-задачи и при этом оптимизировать затраты. Это важный момент для персонализированного маркетинга, о котором мы сейчас так много слышим. К этому активно идет и сам Facebook, они уже анонсировали новый рекламный инструмент для бизнеса, который призван решать такие же задачи.

Станислав Подъячев

управляющий партнер Blockchain Lab

На этой неделе стоит отметить продолжающуюся тенденцию регулирования криптовалютного рынка со стороны правительств разных стран.

Так, американская криптобиржа и сервис кошельков Coinbase сообщила, что должна предоставить данные (ID налогоплательщика, имя, дату рождения, адрес и историю транзакций с 2013 по 2015 год) о 13 000 клиентах IRS в течение 21 дня. Следуя по стопам нескольких крупных мировых банков, один из крупнейших банков Северной Америки Toronto-Dominion Bank (TD) 23 февраля в заявлении по электронной почте объявил клиентам, что он запрещает покупку криптовалют с помощью кредитных карт. Шаг TD стал частью глобальной тенденции: крупные банки запрещают клиентам покупать криптовалюты с помощью кредитных карт. Волна запретов была инициирована американскими гигантами JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup 3 февраля, а затем крупнейшим банком Великобритании, Lloyds Banking Group 5 февраля, Virgin Money в Австралии, Южной Африке и Великобритания 6 февраля. На прошлой неделе Citibank India запретила использовать для криптовалют и дебетовые карты.

Китайская компания Bitmain заработала за прошлый год от $3 до $4 млрд на майнинге криптовалют и продаже оборудования для майнинга. Прогнозируется, что Bitmain еще больше увеличит свое доминирующее положение в майнинговом бизнесе в этом году. Это действительно впечатляющие цифры.

Стоит отметить также, что все больше разных бизнесов инвестируют и уже внедряют Blockchain-решения в свою работу. Горнодобывающая компания, ведущая разведку и добычу алмазов, работающая в Южной Африке и зарегистрированная в Канаде, Lucara Diamond назначила нового исполнительного директора, двигаясь в направлении модернизации алмазной промышленности с помощью технологии Blockchain. Lucara перейдет на Blockchain через месяц после того, как De Beers, один из крупнейших в мире производителей алмазов, запустил экспериментальную инициативу Blockchain для отслеживания цепочки поставок бриллиантов, чтобы гарантировать, что каждый алмаз будет бесконфликтным. Производитель автомобилей Porsche изучает приложения Blockchain для своих автомобилей в сотрудничестве с берлинским стартапом XAIN. Возможные применения для технологии Blockchain варьируются от блокировки и открытия дверей автомобиля через приложение с возможностью авторизации временного доступа до новых и улучшенных бизнес-моделей посредством зашифрованного логирования данных. Porsche также заявила, что технология Blockchain может быть применена для дальнейшего повышения безопасности и возможностей беспилотных автомобилей.

Имплементация протокола Segregated Witness позволила криптобиржам значительно снизить комиссии на вывод средств. Так, на Bitfinex комиссионные снизились на 25% — в настоящий момент сумма упала до 0.0006 BTC. Также о снижении комиссий заявили представители площадок Kraken и Binance. Стоит отметить, на последней они снизились на 50%. Несколько дней назад стало известно, что с использованием протокола Segregated Witness происходит уже более 30% всех Bitcoin-транзакций.

Также интересным трендом является то, что все больше государств, городов и компаний объявляют о планах выпускать свою собственную национальную валюты. Все слышали о "КриптоРубле" и Petro. Из последних новостей в этой теме: американский город Беркли собирается выпускать собственную валюту с целью поддержки финансирования программ доступного жилья.