Microsoft покупает популярный сервис GitHub - СМИ

Компания Microsoft договорилась о покупке популярного веб-сервиса для совместной разработки программного обеспечения GitHub.

Официально о сделке может быть объявлено уже в понедельник, 4 июня, пишет TechCrunch со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом".

Как отмечают СМИ, сделка, безусловно, имеет смысл для Microsoft, поскольку софтверный гигант продолжает активно привлекать разработчиков. Что касается GitHub, то компания, как говорят, была "впечатлена" Сатьей Наделлой, который активно поддерживал кодировщиков и кодирование с тех пор, как возглавил компанию в 2014 году.

Приобретение GitHub предоставит компании доступ к примерно 27 миллионам разработчиков программного обеспечения, хотя не все из них в восторге от идеи, что GitHub перешел под управление Microsoft. Интересно, что с августа 2017 года, после ухода с поста гендиректора сооснователя компании Криса Ванстрата, в GitHub нет единого руководителя.

Отмечается, что Microsoft может интегрировать GitHub в экосистему своих проектов — например, подключить его к своему облачному сервису Microsoft Azure и дать возможность разработчикам быстро запускать свои проекты в облаке.

В то же время, корпоративный вице-президент Microsoft по коммуникациям Франк Х. Шоу сказал TechCrunch, что у компании нет комментариев. "Вы знаете, мы никогда не комментируем подобные слухи", - сказал он.

GitHub - сервис для хранения совместной разработки IT-проектов и соцсеть для разработчиков. В 2015 году GitHub оценивали в $2 млрд.

В начале марта 2018 года НВ сообщало, что сервис для хостинга и совместной разработки GitHub пережил крупнейшую из зарегистрированных на настоящий момент DDoS-атак. Объемы трафика на пике составляли 1,35 терабит в секунду. Атака осуществлялась с более тысячи различных автономных систем через десятки тысяч уникальных конечных точек.