Microsoft обогнала Apple по капитализации

Во время торгов компания Microsoft ненадолго смогла обойти по рыночной капитализации компанию Apple.
Об этом передает Bloomberg.
На небольшой промежуток времени рыночная стоимость Apple составляла $812,6 млрд, тогда как капитализация Microsoft достигла $812,9 млрд.
Но к концу торгов акции компании Apple выросли в цене на 1,4%, а капитализация достигла $828,64 млрд, в то время как акции Microsoft подорожали на 3,3%, а капитализация составила $822,9 млрд.
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