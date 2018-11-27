Microsoft обогнала Apple по капитализации

Во время торгов компания Microsoft ненадолго смогла обойти по рыночной капитализации компанию Apple.

Об этом передает Bloomberg.

На небольшой промежуток времени рыночная стоимость Apple составляла $812,6 млрд, тогда как капитализация Microsoft достигла $812,9 млрд.

Но к концу торгов акции компании Apple выросли в цене на 1,4%, а капитализация достигла $828,64 млрд, в то время как акции Microsoft подорожали на 3,3%, а капитализация составила $822,9 млрд.

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