27 ноября 2018, вторник

Microsoft обогнала Apple по капитализации

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Во время торгов компания Microsoft ненадолго смогла обойти по рыночной капитализации компанию Apple.

Об этом передает Bloomberg.

На небольшой промежуток времени рыночная стоимость Apple составляла $812,6 млрд, тогда как капитализация Microsoft достигла $812,9 млрд.

Но к концу торгов акции компании Apple выросли в цене на 1,4%, а капитализация достигла $828,64 млрд, в то время как акции Microsoft подорожали на 3,3%,  а капитализация составила $822,9 млрд.

Смотрите также

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове