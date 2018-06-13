Microsoft начала работу над чипом искусственного интеллекта

Компания Microsoft нанимает инженеров для работы над дизайном процессоров искусственного интеллекта для своего облака.

В частности, Microsoft опубликовала не менее трех вакансий в своем облачном подразделении Azure, ища кандидатов для работы над функциями для процессора с поддержкой искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

Компания Microsoft заявляет, что готова тратить деньги на полнофункциональное облако, поскольку оно конкурирует с аналогичными службами от Amazon Web Services и Google. Специализированные процессоры - это один из способов, с помощью которых Microsoft может доказать серьезность своих намерений в расширении функционала искусственного интеллекта.

По словам представителей компании, последние вакансии относятся к проекту по разработке оборудования для облачных серверов Project Olympus. В частности, команда "работает над дизайном серверов и искусственным интеллектом". Вероятно, новый процессор будет использоваться в дата-центрах.

Подобные процессоры - это дорогостоящая работа. Патрик Мурхед, аналитик Moor Insights & Strategy, оценивает, что Google потратил от $200 до $300 миллионов на свой проект. Microsoft продемонстрировала свою готовность потратить значительно больше, сообщив о рекордных $ 3,5 млрд в капитальных расходах в прошлом квартале.

Журналисты отмечают, что в апреле Дугу Бюргеру, техническому сотруднику Microsoft, возглавляющему работу FPGA, задали вопрос, работает ли компания над чипом для искусственного интеллекта, но Бюргер отказался отвечать.

"Если ... вы хотите выбрать экономически рациональное решение, конечно, вы будете смотреть на различные варианты. Мы разрабатываем модель, и мы говорим "Что для нас лучше?", - сказал тогда Бюргер.

В начале июня НВ сообщало, что Microsoft приобрела самый крупный онлайн-сервис для хранения и распространения исходного кода IT-проектов GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Microsoft сможет интегрировать GitHub в экосистему своих проектов — например, подключить его к своему облачному сервису Microsoft Azure и дать возможность разработчикам быстро запускать свои проекты в облаке.