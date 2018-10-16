Microsoft и самый большой самолет в мире. Какой след оставил после себя миллиардер Пол Аллен

Сегодня стало известно о смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена. НВ вспоминает его работу с Биллом Гейтсом и создание собственной космической компании Stratolaunch.

Как уже сообщало НВ, на 66 году жизни умер один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.

Предприниматель умер из-за осложнений от неходжкинской лимфомы - рака лимфатической системы.

Аллен узнал о своей болезни (лимфоме Ходжкина) в 29 лет (в 1982-м), тогда ему пришлось пересадить костный мозг. В 2009-м у него зафиксировали другой вид онкологии - неходжкинскую лимфому, и в текущем году бизнесмен умер от рецидива этой болезни.

Аллен и Microsoft

Как известно, в Альбукерке в 1975-м Пол Аллен и Билл Гейтс совместно основали компанию Micro-Soft (микропроцессорное програмное обеспечение). Через год, разработчики зарегистрировали торговую марку своей компании (уже без дефиса в названии).

Изначально, активны разделились не поровну - Гейтс захотел 64%, а Аллену осталось 36%.

Пол проработал в Microsoft 8 лет - до 1983-го, и ушел то ли по состоянию здоровья, то ли из-за разногласий с Гейтсом. Аллен писал в своей книге, что уступал более предприимчивому партнеру: "Мой партнёр хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я примириться не мог… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти".

После Microsoft

После разрыва сотрудничества с Гейтсом, Аллен занимался инвестированием в различные проекты, а с 2000-х начал вкладывать в развитие космических технологий.

Одной из самых интересных стала компания Stratolaunch, которую соучредитель Microsoft основал в 2011-м. Пару месяцев назад Stratolaunch даже показала новый модельный ряд ракет-носителей и летательных аппаратов для доставки груза на орбиту.

Ключевой моделью стал многоразовый космический корабль, хотя разработчики не назвали никаких дат, когда машина будет готова и сможет доставить первый полезный груз или космонавтов на орбиту.

Около года назад Stratolaunch Аленна впервые вывела из ангара самый большой самолет в мире.

Двухфузеляжный аппарат имеет размах крыльев 117 метров, шесть двигателей Pratt&Whitney PW4056, 250 тонн своей массы и 590 тонн снаряженного веса.

Самолет Stratolaunch создан в первую очередь как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL.

Активы Аллена

Багатство Пола Аллена оценивается почти в $20 млрд, а в 2015-м он занял 51 место в списке Forbes.

Помимо профессиональной команды по американскому футболу "Сиэтл Сихокс" и баскетбольного клуба из NBA "Портленд Трэйл Блэйзерс", Аллен владел одними из самых больших яхт в мире - Octopus и Tatoos, с помощью которых он занимался подводными археологическими экспедициями.