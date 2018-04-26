Microsoft готовит версию Windows 10 для устаревших устройств

Следующая версия Microsoft Window 10 будет включать новую "Lean edition", которая предназначена для устройств с меньшим объемом памяти.

Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщили The Verge, что новая версия будет предложена производителям для загрузки на недорогие ноутбуки и планшеты.

Судя по всему, новая версия будет доступна для устройств с 16 ГБ хранилища, и в первую очередь она предназначена для обеспечения того, чтобы эти компьютеры по-прежнему получали обновления Windows.

Пользователь Twitter под ником Lucan обнаружил ссылки на Lean edition в последней публично выпущенной тестовой сборке Windows 10 (17650), и на данный момент установка сокращает объем памяти на 2 ГБ. Microsoft сокращает потребности в хранилищах, удаляя компоненты, которые обычно не нужны на подобных устройствах, к примеру, Internet Explorer и другие устаревшие настольные приложения. Даже regedit был удален.

Сейчас ряд существующих 16-гигабайтных устройств хранения данных сложно обновить до последней версии Windows 10. Помимо установленной ОС на накопителе находятся загруженные приложения, данные, файлы, мультимедиа, которые препятствуют получению свободного пространства, необходимого для корректной работы Windows Update.

Предполагается, что компания расскажет больше о Lean edition на официальном мероприятии Build 2018 для разработчиков. Оно состоится уже в начале мая. Что же касается выхода релиза, то он будет осенью, когда выйдет Redstone 5.

Ранее НВ сообщало, что в последней тестовой сборке Windows 10 Insider Preview обнаружились упоминания о программных интерфейсах (API), которые отвечают за телефонию. Это может служить подтверждением скорого анонса Surface Phone - необычного телефонного устройства от Microsoft. Вероятно, набор "телефонных" API будет встроен в Redstone 5 — крупное обновление Windows 10, запланированное к релизу в течение месяца.