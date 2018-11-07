07 ноября 2018, среда

Мечта пьяных. Новая функция Facebook позволит удалять сообщения после отправки

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Facebook Messenger позволит удалять отправленные сообщения

Facebook Messenger позволит удалять отправленные сообщения

Facebook Messenger скоро позволит вам удалить отправленные сообщения в течение 10 минут после того, как вы их отправили.

Как указано в примечаниях к выпуску версии 191.0 клиента iOS Messenger, функция появится "скоро", пишет The Verge.

По сравнению с часом, который Facebook дает на то, чтобы удалить ошибочное сообщение в мессенджере WhatsApp, 10 минут - не слишком много. Но это намного лучше, чем хранить ваши ошибки вечно.

Слухи о "несанкционированной" функциональности Messenger появились с апреля, после того, как Facebook признал, что компания спокойно удаляла сообщения, отправленные ее генеральным директором Марком Цукербергом.

Сейчас в Messenger присутствует функция "Удалить", однако она удаляет сообщения, медиафайлы и переписки лишь у одного пользователя, у второго участника переписки эти данные сохраняются.

Ранее НВ сообщало, что во время недавней кибератаки хакеры получили доступ к персональным данным 29 миллионов пользователей. Первоначально в Facebook сообщили, что из-за бреши в системе безопасности 50 миллионов аккаунтов оказались уязвимыми, однако в соцсети не знали, был ли факт несанкционированного использования данных.

Отмечается, что Facebook планирует уведомить пользователей, чьи учетные записи были взломаны. В Facebook добавили, что другие приложения Facebook, такие как WhatsApp и Instagram, не пострадали.

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове