Мечта пьяных. Новая функция Facebook позволит удалять сообщения после отправки

Facebook Messenger скоро позволит вам удалить отправленные сообщения в течение 10 минут после того, как вы их отправили.

Как указано в примечаниях к выпуску версии 191.0 клиента iOS Messenger, функция появится "скоро", пишет The Verge.

По сравнению с часом, который Facebook дает на то, чтобы удалить ошибочное сообщение в мессенджере WhatsApp, 10 минут - не слишком много. Но это намного лучше, чем хранить ваши ошибки вечно.

Слухи о "несанкционированной" функциональности Messenger появились с апреля, после того, как Facebook признал, что компания спокойно удаляла сообщения, отправленные ее генеральным директором Марком Цукербергом.

Сейчас в Messenger присутствует функция "Удалить", однако она удаляет сообщения, медиафайлы и переписки лишь у одного пользователя, у второго участника переписки эти данные сохраняются.

Ранее НВ сообщало, что во время недавней кибератаки хакеры получили доступ к персональным данным 29 миллионов пользователей. Первоначально в Facebook сообщили, что из-за бреши в системе безопасности 50 миллионов аккаунтов оказались уязвимыми, однако в соцсети не знали, был ли факт несанкционированного использования данных.

Отмечается, что Facebook планирует уведомить пользователей, чьи учетные записи были взломаны. В Facebook добавили, что другие приложения Facebook, такие как WhatsApp и Instagram, не пострадали.