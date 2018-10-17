17 октября 2018, среда

Массачусетский технологический институт выделит $1 млрд на открытие колледжа искусственного интеллекта

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В США открывают институт по изучению искусственного интеллекта

В США открывают институт по изучению искусственного интеллекта

В США инвестировали рекордное количество денег в академический институт по изучению искусственного интеллекта. 

В новом колледже будут курсы по искусственному интеллекту, машинному обучению, аналитике данных и других дисциплинах, сообщает The Next Web. 

"Колледж получит 50 новых специальностей и многочисленные стипендии для студентов. Школа откроется в следующем сентябре, а свое здание институт получит к 2022-му", - пишет издание.

Президент Массачусетского института Рафаель Риф рассказал в интервью The New York Times, что они планируют готовить студентов, которые могут объединять современные компьютерные технологии с такими науками, как биология, химия, политология и т.д.

Соучредитель инвестиционной группы Blackstone Group Стивен Шварцман инвестировал в строительство нового колледжа $350 млн.

 

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