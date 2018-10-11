Маск опроверг информацию об основном кандидате на его должность в Tesla

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск опроверг информацию Financial Times о том, что основным кандидатом на пост председателя совета директоров этой компании является руководитель медиахолдинга 21st Century Fox Джеймс Мердок.
"Это неверно", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию издания.
This is incorrect— Elon Musk (@elonmusk) 10 октября 2018 г.
Ранее газета Financial Times сообщила, что младший сын глобального медиамагната Руперта Мердока Джеймс стал основным кандидатом на должность председателя совета директоров Tesla.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования