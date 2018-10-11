11 октября 2018, четверг

Маск опроверг информацию об основном кандидате на его должность в Tesla

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Илон Маск

Илон Маск

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск опроверг информацию Financial Times о том, что основным кандидатом на пост председателя совета директоров этой компании является руководитель медиахолдинга 21st Century Fox Джеймс Мердок. 

"Это неверно", - написал Маск в Twitter в ответ на публикацию издания.

Ранее газета Financial Times сообщила, что младший сын глобального медиамагната Руперта Мердока Джеймс стал основным кандидатом на должность председателя совета директоров Tesla.

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