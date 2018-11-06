Маск не настоящий! Хакеры выманивали биткоины у пользователей Twitter, прикрываясь именем основателя SpaceX

Хакеры взломали популярные проверенные аккаунты в Twitter для кражи биткоинов под видом Илона Маска.
Преступники получили контроль над аккаунтами киностудии Pathe UK, универмага Matalan, издательства Pantheon Books и другими страницами, сообщает BBC.
После взлома хакеры поменяли имена и фотографии профилей. Чтобы обойти встроенную защиту социальной сети, злоумышленники поменяли букву l в имени Маска на похожий знак. Имя и фамилия остались похожими на настоящие, но Twitter не распознал обмана.
Далее в мошеннической схеме использовалассь промоутерские твиты, то есть реклама сообщений для более широкой аудитории. В этих сообщениях пользователям предлагали расстаться с небольшим количеством биткоинов, чтобы потом, если повезет, получить больше. Несколько других проверенных учетных записей, которые также были взяты под контроль преступниками, постили сообщения о том, что уже получили биткоины от Маска.
Для участия в акции "от Маска" необходимо подтвердить свой адрес кошелька, но для этого требовалось отправить от 0,1 до 1 BTC. Обратно обещали переслать от 1 до 10 BTC. Предполагается, что злоумышленники смогли получить более $170 тыс.
Дистрибьютор Pathe в ночь на вторник разместил сообщение, подтверждающее, что их учетная запись была "взломана неизвестной третьей стороной". Также представитель Pathe сообщил, что в настоящий момент контроль над аккаунтом полностью восстановлен.
Используя учетные записи с собственным контрольным знаком Twitter, мошенники заставляют аккаунт казаться законным на первый взгляд, и, таким образом, обмануть пользователей становится легче. Впрочем, в записях сохранились отличительные черты классических мошенников, в том числе частые орфографические ошибки.
Журналисты отмечают, что мошенничество стало более тонким, поскольку преступники используют собственную верификацию Twitter, чтобы сделать рекламу более убедительной. Пресс-секретарь Twitter сообщил BBC, что компания в ответ "существенно улучшила способы борьбы против криптовалютных мошенников".
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