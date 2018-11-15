Не съем, так надкушу. Почему Марк Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ранее приказал своим сотрудникам использовать только устройства на Android. Это стало ответом на то, что глава главы Apple Тим Кук критиковал Facebook.

Американские техногиганты решили перенять опыт международной политики и также вводить санкции друг против друга. Несколько месяцев назад мы писали о том, как производитель микропроцессоров Qualcomm судился с Apple за использование запатентованных технологий, что в итоге привело к разрыву их долгого сотрудничества.

Но, оказывается, не только Apple может позволить себе такие поступки. Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам использовать гаджеты на iOS из-за того, что глава Apple Тим Кук критиковал соцсеть, передает издание Mashable со ссылкой на The New York Times (NYT).

Это стало одним из разоблачений в новом отчете журналистов NYT, которые узнавали детали о скандалах с Facebook в 2016-м, утечкой персональных данных пользователей и вмешательством России в президентские выборы в США.

Сообщается, что основатель и генеральный руководитель Facebook лично инструктировал менеджеров Facebook о том, что в компании нужно отказаться от iPhone в пользу устройств на Android.

Цукерберг, якобы, разозлился на критику его компании от главы Apple Тима Кука.

“Мы не будем влезать в вашу личную жизнь. Приватность - это базовое право и гражданская свобода человека”, - говорил ранее Тим Кук, подчеркивая акцент Apple на защите персональных данных своих пользователей, в отличие от других компаний.

.@karaswisher asks Apple CEO @tim_cook what he would do if he was Mark Zuckerberg.



“I wouldn’t be in this situation.”#RevolutionCHI pic.twitter.com/EuVLEEGTem — Recode (@Recode) March 28, 2018

СМИ пишут, что в Facebook пока никак не комментируют информацию о запрете на использование iPhone внутри соцсети, но, предположительно, Марк Цукерберг не ограничился только этим. По данным журналистов, Facebook даже наняла людей, которые пишут негативные статьи об Apple.

Кук съел Facebook

Летом 2018-го, на конференции разработчиков Apple в Калифорнии, Тим Кук представил обновление macOS 10.14 Mojave, которое включает новую интеллектуальную систему анти-отслеживания ITP2.

Среди прочего, благодаря этой технологии, оригинальный браузер Apple Safari блокирует возможность Facebook отслеживать и собирать информацию о том, какие посты лайкают, шерят и комментируют их пользователи.

Это расценивали как прямую атаку на Facebook, поскольку социальная cеть получает основной доход от рекламы, которая эффективно продается пользователям после сбора их персональных данных.

Частые упоминания Кука о том, что Apple никогда бы не оказалась в такой ситуации, как Facebook, заставили Цукерберга отреагировать не менее жестко.

В одном из интервью, основатель Facebook сказал, что считает аргументы Тима Кука пустозвонными и не соответствующими действительности: “Создавая услугу, которая поможет объединить весь мир, стоит учесть, что много людей просто не смогут заплатить за это”.

Цукерберг считает, что бизнес-модель, основанная на продаже рекламы, - единственный рациональный способ создать качественный сервис для всех: "Стокгольмский синдром овладел пока не всеми, и пускай некоторые компании убеждают вас, что чем больше вы им заплатите - тем больше они о вас заботятся. Но для меня это звучит смешно”.

Cварливое яблоко

Как уже писало НВ, это далеко не первый скандал с участием производителя электроники из Купертино.

Видимо, характер борцов за справедливость передался современным менеджерам Apple от основателя компании Стива Джобса, который перессорился со всеми своими главными конкурентами.

Apple против Microsoft

На самом деле, известный конфликт касается не только Стива Джобса и Билла Гейтса, но и еще двух других компаний - Xerox и Hewlett-Packard.

В начале 80-х, Microsoft Гейтса была техническим игроком Джобса и помогала ему разрабатывать операционную систему Macintosh.

Но, когда Билл Гейтс увидел революционные идеи графического интерфейса, компьютерной мыши и рабочего стола, он решил создать собственную операционную систему Windows 1.0, которая во многом повторяла Macintosh.

После ряда судебных тяжб, Джобсу не удалось доказать, что Microsoft и Hewlett-Packard украли его идею, поскольку суд посчитал, что воплощение метафоры рабочего стола, да и графического интерфейса в целом, не могут быть запатентованы.

Кроме этого, похожая технология графического интерфейса использовалась компанией Xerox еще до появления Macintosh.

Стив Джобс пережил период неудач, и стал полноправным конкурентом Гейтса лишь в середине 2000-х, когда продукция Apple технологически и практически превзошла Microsoft.

Конфликт продолжился, когда в 2007-м глава Microsoft Стив Баллмер публично высмеял только что представленный iPhone. "Это самый дорогой телефон в мире, и он не интересен бизнес-пользователям, ведь у него нет аппаратной клавиатуры, на нем сложно набирать email", - заявил Баллмер.

Apple против Google

Примечательно, что в начале 2000-х основатели Google предлагали Джобсу стать руководителем их компании, а в 2006-м Джобс и вовсе пригласил тогдашнего CЕO Google Эрика Шмидта разрабатывать первый iPhone.

Компании сотрудничали и Apple поначалу использовала Google Search, Google Maps и Google Mail.

Дружеские отношения закончились когда Google, увидев неимоверный успех iPhone, презентовали операционную систему Android с подобными технологиями.

Повторив судьбу Microsoft, Google стали смертными врагами Джобса, который в 2011-м говорил, что “начнет термоядерную войну против Android и уничтожит его, потому что это ворованный продукт”.

Apple против Samsung

Похожий на патентное противостояние с Qualcomm, этот скандал начался еще при жизни Стива Джобса и длится до сих пор.

Представители Apple считают, что технологи южнокорейского производителя не могут быть настолько похожими на их продукты, и являются просто ворованными.

Калифорнийский бренд неоднократно подавал в суд на Samsung и даже добивался запретов на продажи некоторых их устройств в определенных странах.

Изначально, в Apple утверждали, что Samsung копирует дизайн и технологии, и требовали выплатить аж $2,5 млрд. Но, все что удалось добиться подопечным, уже Тима Кука - $539 млн., которые калифорнийский суд обязал выплатить Samsung этим летом.

Ну и, конечно же, не стоит забывать о маркетинговой гонке этих корпораций. PR-щики обеих компаний всегда стараются указать на грехи конкурентов, презентуя свою продукцию. У Samsung существует отдельный цикл роликов, в которых они постоянно троллят Apple.