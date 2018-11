Не съем, так надкушу. Почему Марк Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ранее приказал своим сотрудникам использовать только устройства на Android. Это стало ответом на то, что глава главы Apple Тим Кук критиковал Facebook.

Американские техногиганты решили перенять опыт международной политики и также вводить санкции друг против друга. Несколько месяцев назад мы писали о том, как производитель микропроцессоров Qualcomm судился с Apple за использование запатентованных технологий, что в итоге привело к разрыву их долгого сотрудничества.

Но, оказывается, не только Apple может позволить себе такие поступки. Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам использовать гаджеты на iOS из-за того, что глава Apple Тим Кук критиковал соцсеть, передает издание Mashable со ссылкой на The New York Times (NYT).

Это стало одним из разоблачений в новом отчете журналистов NYT, которые узнавали детали о скандалах с Facebook в 2016-м, утечкой персональных данных пользователей и вмешательством России в президентские выборы в США.

Сообщается, что основатель и генеральный руководитель Facebook лично инструктировал менеджеров Facebook о том, что в компании нужно отказаться от iPhone в пользу устройств на Android.

Цукерберг, якобы, разозлился на критику его компании от главы Apple Тима Кука.

“Мы не будем влезать в вашу личную жизнь. Приватность - это базовое право и гражданская свобода человека”, - говорил ранее Тим Кук, подчеркивая акцент Apple на защите персональных данных своих пользователей, в отличие от других компаний.

