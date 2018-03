Марк Цукерберг отреагировал на крупнейшую утечку данных пользователей Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки, из-за чего стало возможным незаконное использование данных 50 млн пользователей британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

"Я запустил Facebook и, в конце концов, отвечаю за то, что происходит на нашей платформе. Я серьезно подхожу к тому, что нужно сделать для защиты нашего сообщества. Хотя проблема с Cambridge Analytica не должна повториться с новыми приложениями, это не меняет того, что случилось", - заявил на своей странице в Facebook.

Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнят сторонним приложениям доступ к информации пользователей, а также проверить все существующие внешние приложения на Facebook на наличие несанкционированного доступа и использования данных пользователей.

Смотрите также Социальная катастрофа. Все, что нужно знать о скандале, который может погубить Facebook

В частности, он описал три конкретных шага по улучшению безопасности соцсети. Первый - полный аудит всех приложений с подозрительной деятельностью. Разработчикам, которые откажутся от проверки, запретят пользование Facebook API.

Во-вторых, Facebook еще больше ограничит разработчикам сторонних приложений доступ к данным пользователей. Например, доступ разработчиков к данным будет отменен, если пользователь не использовал приложение в течение трех месяцев. При входе пользователя в приложение разработчику будет доступно только имя пользователя, фотография и адрес электронной почты.

В-третьих, в верхней части блока ленты новостей появится информация о приложениях, которые использует пользователь. Таким образом Facebook обеспечит простой способ блокирования доступа сторонних приложений к данным пользователя.

Смотрите также Не только Facebook: Cambridge Analytica использовала украинок для политических провокаций

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.