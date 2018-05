Марк Цукерберг отказался рассказать в британском парламенте о скандале с Cambridge Analytica

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг не поедет в Великобританию для показаний об утечке конфиденциальных данных.

Теперь во время следующего посещения Британии его могут принудительно вызвать на слушание, пишет The Verge.

Представитель компании Facebook Ребекка Стимсон написала, что Цукерберг "не планирует встречаться с комитетом парламента или отправляться в Великобританию в настоящее время". Вместо этого Facebook отправил Майка Шрепфера, своего главного технического специалиста, ответить на вопросы парламентариев. Но британцев это не устроило.

"Мы надеемся, что Цукерберг положительно отреагирует на нашу просьбу, но если нет, то комитет решит выпустить официальное решение о том, чтобы он явился, когда он следующий раз окажется в Великобритании", - написал председатель Комитета по культуре, спорту и СМИ Дамиан Коллинз.

Впрочем, позднее Коллинз смягчил риторику. В частности, он предлагает принять показания от Цукерберга через видеозвонок.

Журналисты The Verge отмечают, что Facebook может не захотеть ставить Цукерберга перед Комитетом по культуре, спорту и СМИ Великобритании по ряду причин. Помимо продолжения последствий скандала с Cambridge Analytica, комитет также показал себя значительно более технологически подкованным, чем многие законодатели в США, и задал компании гораздо более сложные вопросы.

Комитет планирует следить за Facebook, чтобы "устранить значительные пробелы" в ответах компании, поскольку он продолжает исследовать методы защиты данных, а также вопросы, которые сваязаны с пропагандой.

Ранее НВ сообщало, что генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных. Об этом 16 мая сообщил руководитель Европарламента Антонио Таяни. Таяни надеется, что Цукерберг ответит на вопросы депутатов Европарламента уже на следующей неделе.

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.