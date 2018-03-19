Ляшко, учи математику. Телеком-регулятор рассказал, как устанавливал цены на 4G-лицензии

Депутат Верховной Рады решил, что за 4G-лицензии можно было бы выручить столько же, сколько вся отрасль мобильной связи зарабатывает за год

Обвинения народного депутата Олега Ляшко о слишком низкой стоимости радиочастот для запуска четвертого поколения безосновательны. Национальная комиссия регулирования связи и информации (НКРСИ) предоставила свои расчеты.

Председатель НКРСИ Александр Животовский отверг обвинения нардепа Олега Ляшко в том, что лицензии на 4G в диапазоне 1800 МГц государство продало слишком дешево. Об этом сообщило информагентство Интерфакс-Украина.

По словам Животовского, тендер, который состоялся 6 марта 2018 и по итогам которого государство получило более 5,4 млрд грн., прошел открыто и прозрачно. "Наш ответ очень прост - доходы всей отрасли мобильной связи 2017 составили 35 млрд грн.", - подчеркнул глава НКРСИ. Поэтому оценки Ляшко, что за частоты можно было бы выручить 25-40 млрд грн., можно сравнить с доходами всей отрасли за год.

Животовский отметил, что по итогам распродажи двухнедельной давности государственная казна получила гораздо больше, чем планировалось. Поэтому НКРСИ готова к любым проверкам, тем более, что всю документацию утверждал Кабинет министров.

Напомним, что Олег Ляшко обратился в правоохранительные органы с требованием проверить итоги тендера, считая, что за частоты в 1800 МГц можно было бы выручить гораздо больше. Премьер-министр поручил Генпрокуратуре (ГПУ) проверить депутатское обращение. Что само по себе странно - ведь на всех документах по подготовке тендера стоит подпись Владимира Гройсмана.

Руководитель телеком-регулятора рассказал, что в НКРСИ пока не обращалась ГПУ за разъяснениями. Животовский напомнил, что Генпрокуратура уже проверяла подобное депутатское обращение - летом 2017 года, от Борислава Березы. И закрыла за отсутствием нарушений, отметил глава НКРСИ.

Второй - и самый ожидаемый, в диапазоне 1800 МГц - 4G-тендер состоялся в Украине 6 марта 2018. Три крупнейших оператора приняли в нем участие и выкупили все выставленные на торги радиочастоты. Киевстар потратил 2,837 млрд грн., ВФ Украины (Vodafone) - 1,8 млрд грн., lifecell - 795 млн грн.