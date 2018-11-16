16 ноября 2018, пятница

Липовый хакер. Глава кибербезопасности Японии не пользуется компьютером

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Японский министр кибербезопасности никогда не работал с компьютером

Японский министр кибербезопасности никогда не работал с компьютером

68-летний министр кибербезопасности Японии ни разу в жизни не пользовался компьютером. Политик уверен, что это не проблема для его профессиональной деятельности. 

Йошитака Сакаруда, новоизбранный глава японской кибербезопасности, убежден, что отсутствие реального опыта работы с комьютерами не является минусом для управления этой сферой, передает Gizmodo.

"C 25 лет я инструктирую своих сотрудников и секретарей. Я никогда в жизни не использовал компьютер... Я уверен в том, что мое назначение не явлется ошибкой", - говорил Сакаруда англоязычному японскому изданию Kyodo News.

Политик, который должен будет отвечать за компьютерную безопасность на Олимпийских играх 2020 в Токио, занял свой пост только в прошлом месяце, после переизбрания премьер-министра Японии.

В октябре 2018-го его также назначили министром Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Когда главного киберзащитника страны спрашивали о том, используют ли японские атомные станции USB, Сакаруда ответил, что он понятия не имеет, а ответить на этот вопрос смогут "специалисты".

В 2016-м Gizmodo также разбиралось, как часто пользуется компьютером нынешний президент США Дональд Трамп. Несмотря на известный аккаунт миллиардера в Twitter и его противостояние с техногигантами Apple и Huawei, Трамп говорил, что очень редко пользуется email.

"Email - это что-то нереальное. Мои друзья не могут сказать "привет" или "пока" и пишут сообщение о том, что у них был секс с 15 замужними женщинами", - говорил Дональд Трамп.

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