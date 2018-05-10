Личная жизнь гения. Как Илон Маск знакомится с девушками

На недавней светской тусовке основатель Tesla и Space X появился с новой спутницей. Девушка носит чокер Tesla и верит в техногенный апокалипсис.

Илон Маск известен многим своей активностью в твиттере. В 2010-м там он сообщил публике о своем разводе со второй женой, а совсем недавно в соцсети микроблогинга зашифровал сообщение о новых отношениях.

В ночь после публикации очередного твита, Илон появился на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке с новой девушкой – канадской певицей Клер Буше, более известной как Граймс.

Тематическая вечеринка в этом году требовала наличие нарядов на религийную тематику. Скорее всего, Илон Маск и Граймс были в образе ангела и демона, но кто из них кто – до конца не понятно.

Кроме необычного наряда, девушка надела подвязку на шею в форме шильдика Tesla.

Как сообщает Page Six, независимая певица и гений-инженер встречаются уже больше месяца.

Твиттер всему голова

Источник издания Page Six говорит, что 46-летний Илон Маск нашел певицу, когда узнал, что она уже использовала конструкцию «Рококо Василиск», а 30-летняя Граймс, в свою очередь, впервые нашла того, кто понял ее шутку трехлетней давности.

Rococo basilisk — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2018

Суть этого выражения в следующем: словесный каламбур имеет отсылку к теории Василиска Роко. Этот вымышленный персонаж появился на форуме lesswrong благодаря пользователю Роко.

Его мысленный эксперимент подразумевал существование зловещей формы искусственного интеллекта, которая мучает всех, кто не исполняет ее приказы. Богоподобное технологическое существо настолько всемогуще, что может подвергать пыткам даже тех, кто просто о нем подумал.

После дискуссий на форуме, пользователь Роко удалил свое сообщение, и с тех пор теорию начали называть Василиском Роко, сравнивая с опасной мифической змеей.

Илон Маск шутливо объединил это название с французским стилем искусства 18 столетия, написав в своем твите «Рококо Василиск».

Но, как оказалось, это была не просто безобидная шутка. Три года назад, персонаж Рококо Василиск был создан канадской певицей Граймс. Девушка использовала придуманный образ для своего музыкального клипа Flesh Without Blood.

В интервью изданию Fuse певица рассказала, что объединила образ, который полностью измучен искусственным интеллектом с образом французской королевы Марии-Антуанетты.

Возможно, пара фриков, которые любят шутить об искусственном интеллекте и верят в техногенный апокалипсис, наконец-то обретут счастье вместе, ведь все предыдущие отношения Илона терпели крах, как неудачные запуски Falcon 9.

Богатые тоже плачут

Руководитель Tesla и Space X не любит говорить о своей личной жизни, и пока единственное откровенное интервью с ним принадлежит журналисту Rolling Stone Нилу Стросу.

Илон рассказал, что ему очень сложно найти человека с похожими ценностями для длительных отношений, и даже попросил совет у журналиста для поиска пары.

«Если я не влюблен, если я не в долгосрочных отношениях – я несчастлив. Я никогда не буду счастлив без кого-то. Засыпать одному – просто убивает меня. Я знаю, каково это, быть в большом пустом доме, и слышать эхо шагов в коридоре. Там никого нет, как и никого нет на подушке возле тебя. Черт подери. Как ты можешь сделать себя счастливым в такой ситуации?» – поделился изобретатель с Rolling Stone.

В 2010-м, после развода со своей второй женой, Илон Маск написал, что лучше засунет вилку себе в руку, чем расскажет о своей личной жизни.

По его словам, несколько раз журналисты сообщали ложную информацию о его отношениях и обвиняли его в изменах.

Напоследок, НВ представляет всех предыдущих спутниц гения современности.

Жюстин Маск (Уилсон)

фото: marieclaire.com

Со своей первой женой он познакомился в университете Онтарио в Канаде. Жюстин Уилсон рассказала, что Илон предложил ей покушать мороженого вместе, после чего она отказала и отдала преимущество учебе.

Но, вскоре, настойчивый юный программист появился с «парой шоколадных рожков, стекающих по его рукам». Будущая канадская писательница рассказывала, что Маск ухаживал за ней, покупая за свой счет столько книг, сколько она хочет.

В 2000-м они поженились и позже переехали в Лос-Анджелес, где первый их сын умер от синдрома внезапной детской смерти. После этого, семья Маск обзавелась аж пятью сыновьями – двойней и тройней.

Но, в 2008-м пара развелась, и все дети остались с женой, которая оставила себе фамилию мужа.

Талула Райли

Фото: Jordan Strauss/AP Images

Сразу же после первого развода, Илон начал отношения с британской актрисой Талулой Райли.

Они расписались в 2010-м. Но уже через два года брак снова был расторжен, после чего Маск написал в своем твиттере: «Это были чудесные четыре года. Я буду любить тебя всегда. Однажды, ты сделаешь кого-то счастливым».

В 2013-м они попытались восстановить отношения, но в этом же году опять расстались, и только в 2016-м объвили официальный развод.

Пара до сих пор в хороших отношениях, и, как Райли говорила журналу People, они все еще проводят время вместе и заботятся друг о друге.

Эмбер Херд

Фото: Chris Pizzello/AP Images

Последней пассией Илона Маска была американска актриса Эмбер Херд.

Они начали отношения в 2016-м, но из-за интенсивного графика работы, расстались уже через год.

Комментируя пост Эмбер в инстаграме, Маск сказал, что они с его бывшей девушкой «остаются близкими друзьям, любят друг друга, и, кто знает, что может случится в будущем».

Позже, в том же интервью Rolling Stone, Илон сказал, что он действительно был влюблен, и это расставание было тяжелым для него.