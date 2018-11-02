02 ноября 2018, пятница

Лечь на дно. Глава Microsoft рассказал о перспективах подводных серверов

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Сервер опускают в море у берегов Калифорнии
Фото: Microsoft

Сервер опускают в море у берегов Калифорнии

Руководитель компании Microsoft Сатья Наделла признал, что подводные серверные фермы являются частью планов компании по созданию центров обработки данных.

Эксперименты компании с подводными серверами продолжаются уже несколько лет, пишет Ars Technica

В частности, в рамках проекта Natick подводный сервер был установлен у берегов Калифорнии в 2016 году. В проекте, конечно же, используется водяное охлаждение. Сервер выполнен в виде герметичной установки, которая будет работать в течение пяти лет, прежде чем ее вернут на поверхность.

А в 2018 году Microsoft развернула новый проект у берегов Шотландии. Компания установила дата-центр на дне моря на глубину 35,5 метров. Подводный дата-центр состоит из 864 серверов. Доступ к интернету проходит с помощью подводного кабеля. Сервера с высокой производительностью выделяют много тепла, а их охлаждение – процесс затратный. Эксперимент покажет, насколько возможно снизить эти издержки.

Выступая на конференции Future Decoded в Лондоне, Наделла сказала, что подводные развертывания серверов - это "способ Microsoft подумать о расширении". Новый проект делает близость к людям особым преимуществом: около 50 процентов населения мира живет в радиусе 120 миль от побережья.

Помещение серверов в океан означает, что они могут находиться вблизи населенных пунктов, что, в свою очередь, обеспечивает более низкие задержки. Низкие задержки особенно важны для услуг в реальном времени, в том числе для игр.

Другим большим преимуществом, которое назвала Наделла, является скорость, с которой серверы могут быть развернуты таким образом. Он сказал, что строительство и развертка шотландского подводного блока серверов заняла всего 90 дней. Более короткое время выхода на рынок означает, что компания может реагировать, добавляя дополнительную емкость сервера там, где это необходимо.

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