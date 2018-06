Йо-хо-хо и $140 млн. Кто и зачем купил легендарный сервис BitTorrent

Миллиардер Джастин Сан приобрел BitTorrent за $140 млн. Слияние компаний сулит огромные перспективы открытому интернету децентрализованных платформ.

27-летний криптобизенсмен, основатель блокчейн сети Tron Джастин Сан стал владельцем компании BitTorrent Inc., – создателей одних из самых популярных клиентов файлообмена uTorrent и BitTorrent.

CМИ пишут, что детали сделки были засекречены, и, кроме отсутствия официальных комментариев, работникам компаний также было запрещено разглашать любую информацию по контракту.

TechCrunch сообщает, что BitTorrent давно искали покупателей, и слухи о сумме сделки ходили в интернете целый месяц. Источники интернет-издания говорят, что последняя цена покупки составила $140 млн, а уже сейчас компании завершают все формальные детали приобретения.

Интерес к сделке привлекает то, что новаторские децентрализованные сети прошлого и будущего могут сойтись воедино. Хорошо известное интернет-пиратам программное обеспечение p-2-p файлообмена BitTorrent теперь будет вовлечено в активность молодого криптовалютного стартапа Tron.

Возможно, кросформенная платформа BitTorrent с более чем 170 млн пользователей станет мощным инструментом для майнинга монет Tron – TRX.

Хотя, инсайдеры TechCrunch предполагают, что эта покупка может быть всего лишь попыткой легитимизировать деятельность стартапа, после обвинений в краже технологий у Ethereum и FileCoin.

Китайский бизнесмен Джастин Сан ранее был разработчиком популярной криптовалюты Ripple. В 2017-м он основал собственную блокчейн инициативу для интернет-развлечений Tron. Компания сразу же запустила свою криптовалюту – TRX, и планирует поднять цифровые деньги на новый уровень.

Джастин Сан писал в Twitter, что его валюта – это новый биткоин.

