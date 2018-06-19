Йо-хо-хо и $140 млн. Кто и зачем купил легендарный сервис BitTorrent

Миллиардер Джастин Сан приобрел BitTorrent за $140 млн. Слияние компаний сулит огромные перспективы открытому интернету децентрализованных платформ.

27-летний криптобизенсмен, основатель блокчейн сети Tron Джастин Сан стал владельцем компании BitTorrent Inc., – создателей одних из самых популярных клиентов файлообмена uTorrent и BitTorrent.

CМИ пишут, что детали сделки были засекречены, и, кроме отсутствия официальных комментариев, работникам компаний также было запрещено разглашать любую информацию по контракту.

TechCrunch сообщает, что BitTorrent давно искали покупателей, и слухи о сумме сделки ходили в интернете целый месяц. Источники интернет-издания говорят, что последняя цена покупки составила $140 млн, а уже сейчас компании завершают все формальные детали приобретения.

Интерес к сделке привлекает то, что новаторские децентрализованные сети прошлого и будущего могут сойтись воедино. Хорошо известное интернет-пиратам программное обеспечение p-2-p файлообмена BitTorrent теперь будет вовлечено в активность молодого криптовалютного стартапа Tron.

Возможно, кросформенная платформа BitTorrent с более чем 170 млн пользователей станет мощным инструментом для майнинга монет Tron – TRX.

Хотя, инсайдеры TechCrunch предполагают, что эта покупка может быть всего лишь попыткой легитимизировать деятельность стартапа, после обвинений в краже технологий у Ethereum и FileCoin.

Китайский бизнесмен Джастин Сан ранее был разработчиком популярной криптовалюты Ripple. В 2017-м он основал собственную блокчейн инициативу для интернет-развлечений Tron. Компания сразу же запустила свою криптовалюту – TRX, и планирует поднять цифровые деньги на новый уровень.

Джастин Сан писал в Twitter, что его валюта – это новый биткоин.

За полгода существования TRX действительно показала неплохой рост. Согласно Coinmarketcap, рыночная капитализация этой криптовалюты составляет почти три миллиарда долларов, что поднимает ее на 10-е место среди всех существующих. Пиковый курс TRX достигал 25 центов в январе 2018-го, сейчас же стоимость монеты – $0,04.

Если верить сайту Tron, то их криптовалюта обрабатывает 2000 транзакций в секунду, что является революционным показателем в криптоиндустрии. Самая дорогая ныне цифровая монета – биткоин – может обрабатывать всего от 3 до 6 транзакций, а ее ближайший конкурент – Ethereum – до 25.

Forbes пишет, что Джастин Сан увидел перспективы в криптовалюте еще в 2012-м, когда будучи студентом Пенсильванского университета инвестировал в биткоин.

Молодой бизнесмен был первым выпускником университета Хупан из поколения миллениалов, и посещал уникальный курс для 40 студентов, который вел однин из самых популярных предпринимателей в мире, создатель китайского интернет-гиганта Alibabа Джек Ма.

Напомним, компания BitTorrent была основана в 2004 году как инновационная альтернатива классическим интернет-серверам. Peer-to-peer протоколы BitTorrent, основанные на равноправии всех участников сети, до сих пор широко используются для обмена и хранения видео, музыки и другого медиаконтента.

Принято считать, что протоколы BitTorrent являются безопаснее, чем центральные сервера, ведь компьютер каждого участника такой сети является хранилищем файлов для других. Из-за этого сеть стала очень популярной среди так называемых интернет-пиратов, которые нелегально распространяют лицензионный контент.