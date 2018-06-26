Крупнейший провайдер Венесуэлы заблокировал доступ к сети Tor

Власти Венесуэлы заблокировали доступ местным пользователям к анонимной сети Tor.

Речь идет о блокировке как прямых подключений, так и подключений через так называемые мосты, сообщает Engadget со ссылкой на данные организации Access Now.

Количество подключений к сети Tor в Венесуэле недавно резко выросло в связи с блокировкой сайтов ряда местных новостных изданий. Обойти эту блокировку при помощи серверов Google и CloudFlare невозможно.

"Похоже, что правительство Венесуэлы выяснило, как сделать очень сложный блок для сети Tor. Это касается не только каналов прямого доступа, но и мостов Tor, которые обходят эту блокировку. Правительство продвигается вперед к таким странам, как Китай или Иран", - рассказал венесуэльский журналист Меланио Эскобар.

В Венесуэле Tor стал важным инструментом для активистов и журналистов. Они могли использовать браузер для ознакомления с текущими делами и информацией от кого-то другого, кроме правительства, а также для перехода на платформы социальных сетей, таких как Twitter.

Хавьер Паллеро, представитель организации Access Now в Латинской Америке пояснил, что "ограничение доступа к информации и инструментам, которые необходимы для безопасного доступа к этой информации, является вопиющим нарушением прав человека". Access Now призывает правительство Венесуэлы "воздержаться от введения дальнейшей цензуры и восстановить свободные и открытые коммуникации, жизненно важные для любой здоровой демократии".

Сеть Tor представляет собой систему прокси-серверов, позволяющую устанавливать анонимное соединение, защищенное от прослушивания. Технология Tor обеспечивает защиту от механизмов анализа трафика.

Ранее НВ сообщало, что агрегатор порнографического контента PornHub создал собственный VPN-сервис для обхода блокировок. В частности, с помощью нового сервиса можно получить доступ к видеороликам, которые заблокированы для просмотра в тех или иных регионах. VPNhub предлагает "бесплатную и неограниченную пропускную способность" на любой из четырех основных операционных систем: iOS, Android, Windows и Mac OS.