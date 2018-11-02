Apple растет, Facebook тормозит. Крупнейшие технологические компании опубликовали квартальные отчеты

После очередного квартального отчета, Microsoft обогнала Amazon по сумме рыночной капитализации и стала второй самой дорогой компанией в мире. Больше всего смогла заработать, как всегда, Apple.

НВ неоднократно писало о том, как ведет бизнес пятерка самых крупных в мире компаний, предоставляющих информационные услуги - Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook.

Теперь же, настал черед выяснить, кто из этих гигантов оказался самым успешным в предпоследней четверти 2018-го, и какие изменения стоит ожидать в гонке между ними в ближайшее время.

Apple

Разработчики электроники из Купертино за последние два месяца провели уже две презентации своей продукции. Судя по всему, не зря, ведь, согласно их квартальному отчету, чистая прибыль компании превышает показатели всех конкурентов за этот же период и составляет $14,1 млрд.

Общий доход компании также побил прошлогодние показатели больше чем на $10 млрд и составил $62,9 млрд. Больше всего Apple по-прежнему зарабатывает на продажах iPhone - 59% от всех доходов. На втором месте - реализация сервисов (16%), а наименее прибыльными являются компьютеры Mac (7%) и планшеты iPad (12%), продажи которых упали на несколько сотен тысяч единиц, в сравнении с прошлым годом.

Всего, за квартал компания смогла продать 46,9 млн iPhone, что немного превышает количество продаж за аналогичный период в прошлом году, но все равно не дотягивает до рекордов 2018-го.

Microsoft

Финансовый отчет производителей популярного программного обеспечения и собственной линейки гаджетов стал настоящим открытием для рынка.

Как уже писало НВ, американская корпорация Microsoft увеличила доход на 14%, в сравнении с прошлым годом - до $110,4 млрд, что является рекордом для компании. Чистая прибыль компании по итогам квартала составила $8,8 млрд, что на $700 млн больше, чем в прошлом году.

Примечательно, что выручка от серверов и облачных сервисов увеличилась на 26%, а выручка подразделения Intelligent Cloud, в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросла на 23% – до $9,6 млрд. Сами продажи Azure увеличились на 89%.

Рост сегмента сервисов Microsoft помог увеличить капитализацию компании до $800 млрд и даже ненадолго обогнать Amazon, став второй в мире корпорацией по этому показателю.



Amazon

Хоть самого известного интернет-ритейлера и нельзя назвать чисто технологической компаний (особенно на фоне конкурентов из списка), не стоит забывать и об информационных услугах Amazon, доход от которых, кстати, вырос в этом квартале на 46% - до $6,7 млрд.

Несмотря на гигантские $56,6 млрд общего дохода, чистая прибыль компании составила всего $2,8 млрд, но и это в 10 раз больше чем в прошлом году.

Главным доходным рынком для Amazon, очевидно, остается Северная Америка, где продажи увеличились на 35% и принесли $34,3 млрд. Тем не менее, международный бизнес также показал рост на 13% и добавил компании за квартал $15,5 млрд.

Google

Неплохо дела идут и у Google: даже после антимонопольных штрафов на несколько миллиардов долларов в Европе, с июля по сентябрь 2018-го доход компании составил $33,7 млрд, что опережает прошлогодние показатели на $5 млрд.

Почти на $3 млрд выросла и чистая прибыль - до $9,1 млрд. Нужно же как-то кормить 94 тыс. сотрудников, о которых Google (а точнее материнская компания Alphabet) пишет в своем отчете.

Доминирующим бизнесом корпорации все еще остается продажа рекламы - на этом они заработали почти $29 млрд. Оставшиеся $4 млрд припадают на “остальные” сервисы и продукты корпорации.

Facebook

Из-за многочисленных скандалов с Facebook, прогнозы аналитиков все более неутешительны с каждым последующим кварталом. Отчасти, так произошло и в этой четверти: вопреки увеличению общего дохода, финансовый рост компании продолжает тормозить.

Чистая прибыль выросла на 9% от показателей прошлого года и достигла $5,1 млрд. Общий доход составил $13,7 млрд и также немного не дотянул до прогнозов экспертов с Уолл-стрит.

Зато, Марк Цукерберг похвастался 2 млрд людей, которые используют “как минимум один из сервисов Facebook каждый день”. В отчете указано, что за третий квартал 2018-го количество ежемесячных активных пользователей составило почти 2,3 млрд, а ежедневных - 1,5 млрд.