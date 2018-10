Криптожурналистика. Зачем Forbes переводит свою редакцию на блокчейн

Издание Forbes объявило о хранении материалов своих журналистов на блокчейн-платформе. Редакция планирует улучшить качество информации и найти новые способы взаимодействия с аудиторией.

Пару лет назад одна из самых известных американский газет The Washington Post представила Heliograf - электронного бота, который мог самостоятельно составлять примитивные журналистские материалы. Конечно, робот не мог мыслить и анализировать, поэтому ему под силу была только генерация нужных слов в небольшие заметки.

Вряд ли искусственный интеллект сможет писать полноценные тексты статьи в ближайшее время, но подобные технологии уже меняют журналистику, а точнее то, что от нее осталось.

К примеру, на днях популярный деловой журнал CША Forbes заявил, что начнет архивировать свои материалы на блокчейн-платформе. Forbes собирается стать первым крупным медиа, которое внедрит такую технологию.

Издание договорилось о сотрудничестве с сетью блокчейн-журналистики Civil, которая, собственно, и предоставит децентрализованную площадку для хранения материалов.

“Forbes и Civil искренне верят в миссию журналистики и вместе мы можем предоставить аудитории беспрецедентный уровень открытости нашего контента. Мы также сможем продвинуть достижения наших авторов и со временем определить новые пути заработка”, - говорит вице-президент отдела продуктов и технологий Forbes Салах Залатимо.

С начала следующего года Forbes начнет публиковать метаданные некоторых своих материалов на платформе Civil. В блокчейн-архив попадет информация об авторе, его статьях, времени публикации и т.д.

Поскольку данные будут архивироваться постоянно и никто из посторонних не сможет изменить их - это должно улучшить качество материалов и доверие аудитории как ко всей редакции, так и к определенным авторам.

По сути, журнал планирует эксперимент с прямым (peer-to-peer) взаимодействием со своими читателями/зрителями. Такая система должна открыть непосредственный доступ к защищенному архиву данных о журналистских материалах и разрешить пользователям самостоятельно проверять издание на ошибки и дезинформацию.

Кроме этого, менеджеры Forbes говорят, что в перспективе блокчейн-платформа поможет монетизировать качественные СМИ. Помимо традиционных средств заработка для медиа (реклама и пейволл), токены Civil (своего рода “ценные бумаги”, гарантирующие долю в цифровом активе) позволят желающим без посредников поддержать финансово авторитетную для них редакцию.

Для воплощения “блокчейн-редакции” нужно, чтобы журнал перенес как можно больше своих материалов на эту платформу, ведь несколько показательных публикаций не сыграют большой роли.

Сам Forbes лишь пишет, что они начнут архивировать таким образом все свои данные “если эксперимент пройдет хорошо”.

Вдобавок, технология блокчейн имеет проблемы с хранением больших объемов информации, что может быть критичным для метаданных такого масштаба. Решили ли эту задачу разработчики Civil - пока неизвестно.

The Next Web также напомнило, что Forbes не первые, кто экспериментируют с блокчейн, как они это подают. Издания Associated Press (AP), Steemit и WikiLeaks уже работали или планируют работать с децентрализованными платформами.

AP, к примеру, также сотрудничает с блокчейн Сivil для проверки того, не воруют ли их материалы в интернете, а скандальная платформа WikiLeaks Джулиана Ассанжа и вовсе имеет собственный биткоин-кошелек, куда пользователи могут сбрасывать свои донаты в криптовалюте.

Эксперты, которые проанализировали White paper Civil (документ, описывающий блокчейн-технологию) отмечают, что у проекта много недоработок на данном этапе и авторы инициативы не до конца осознают пользу для журналистики от этого.

I read the whitepaper for Civil sometime last year as part of my research into reforming journalism. Thread on several things that they are still getting wrong: https://t.co/brX0KsHYOg