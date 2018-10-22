Кресло Стивена Хокинга продадут на аукционе

Аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, среди которых докторская диссертация и одно из инвалидных кресел ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга.
В частности, одна из пяти копий докторской диссертации на тему Свойства расширяющихся вселенных оценивается от 130 тысяч долларов до 195 тысяч долларов.
Стартовая цена инвалидного кресла ученого может составит от 13 до 19,5 тысяч долларов, передает Associated Press.
Дочь Хокинга Люси заявила, что "благодаря аукциону поклонники ученого получат шанс стать обладателями реликвии, напоминающий о необыкновенной жизни физика-теоретика".
Смотрите также
- Богохульство Хокинга и загадка ядра Земли. Самые интересные новости науки, - мнение
- Бога нет. Как Стивен Хокинг слегка оскорбил верующих своей последней книгой
- На церемонию в память о Стивене Хокинге пригласили путешественников во времени
Знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он с юных лет страдал от бокового амиотрофического склероза. Болезнь не поддается лечению и с годами только прогрессирует.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования