22 октября 2018, понедельник

Кресло Стивена Хокинга продадут на аукционе

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Продажей личных вещей Хокинга займется аукцион Christie's

Продажей личных вещей Хокинга займется аукцион Christie's

Аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, среди которых докторская диссертация и одно из инвалидных кресел ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга.

В частности, одна из пяти копий докторской диссертации на тему Свойства расширяющихся вселенных оценивается от 130 тысяч долларов до 195 тысяч долларов.

Стартовая цена инвалидного кресла ученого может составит от 13 до 19,5 тысяч долларов, передает Associated Press.

Дочь Хокинга Люси заявила, что "благодаря аукциону поклонники ученого получат шанс стать обладателями реликвии, напоминающий о необыкновенной жизни физика-теоретика".

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Знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он с юных лет страдал от бокового амиотрофического склероза. Болезнь не поддается лечению и с годами только прогрессирует.

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