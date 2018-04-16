Чтоб боялись, чтоб не насмехались. Краткая история становления цензуры в Рунете

Начиная с 2017 года российские власти начали смелее использовать законодательство в борьбе с инакомыслящими.

В России окончательно запретили Telegram и грозят запретить VPN. По этому поводу НВ вспоминает долгую и последовательную политику РФ в области интернет-запретов и сравнивает с украинской практикой.

На этих выходных российские пользователи лишились мессенджера Telegram. Хотя его основатель Павел Дуров пообещал встроенные инструменты для обхода блокировок и в целом в стране еще весьма успешно можно пользоваться при помощи VPN, это стало одним из крупнейших ударов по свободе слова в интернете в РФ.

Очевидно, что не последним. И дело даже не в каналах с котиками или ботах с наркотиками. А в том, что украинские законодатели последовательно перенимают худшие практики своих российских коллег под схожими благовидными предлогами (даешь борьбу с терроризмом и иноземными захватчиками).

НВ вспоминает долгую и последовательную политику РФ в области интернет-запретов и сравнивает с украинской практикой.

Признание силы

1990-2010

Интерес к интернету у российских властей появился давным-давно. Как рассказывает Андрей Солдатов в книге «Новое дворянство: очерки истории ФСБ», органы последовательно изучали интернет как инструмент влияния и не щадили средств на него.

Как пишет автор, в той или иной форме российские власти изучали способы борьбы с ресурсами из Чечни, в том числе в этом участвовали и анонимные хакеры-патриоты, к которым позже присоединилось государство.

Киберразведкой и кибербезопасностью в РФ занималось выросшее из 8-го и 16-го управлений КГБ Федеральное агентство правительственной связи и информации. Интерес к интернету оно стало проявлять с середины 1990-х.

В 2003 агентство вошло в состав ФСБ, правда подчинялось больше администрации президента, чем спецслужбам, говорится в книге.

В мае 2009 года в РФ появилась «Кремлевская школа блогеров», где учили пропаганде в интернете. Как пишет Солдатов, ключевая роль в проекте досталась политтехнологу Алексею Чадаеву. После школу сменила организация «Молодежный призыв в МСУ», которая, по сути, занималась тем же.

Практика хакерских атак на неугодные ресурсы началась в 2005 году силами хакеров-патриотов. Ведомства не горели желанием брать в свои руки такие инструменты. Если поначалу это были локальные истории, направленные в основном против сил в Чечне и Дагестане, то в 2008 году хакерские атаки были направлены на Литву и Грузию (которая в тот момент уже находилась в вооруженном конфликте с мятежной Южной Осетией).

Подготовка почвы

С 2009 и по нынешний момент

Примерно с 2008 года российская власть начала подготовку к регулированию интернета.

Май 2008

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия была разделена на Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.

Март 2009

Утверждено положение о Роскомнадзоре. Это орган исполнительной связи, которому было дозволено контролировать и надзирать за всеми способами распространения информации, в цифровой среде в том числе.

Май 2014

Принят «закон о блокерах». Он обязует авторов ресурсов с аудиторией более 3000 посетителей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре. Он же обязал хранить данные российских пользователей исключительно на территории РФ.

В 2017 закон фактически отменили.

Июль 2014

Медведев подписал постановление, обязующее соцсети и другие сервисы для общения устанавливать оборудование, которое позволит ФСБ в автоматическом режиме получать данные о поведении пользователей на этих ресурсах.

В декабре 2015 года Европейский суд по правам человека принял решение о том, что закон не подразумевает механизма защиты граждан РФ от произвола силовиков, если таковой будет иметь место.

Декабрь 2014

Госдума приняла поправки к закону «О персональных данных», которые обязали иностранные компании хранить персональные данные россиян на серверах на территории РФ. Поправки вступили в действие 1 сентября 2015.

По нему в 2016 был закрыт доступ Linkedin, так как компания не стала соблюдать требования.

Июнь 2016

Принят «пакет Яровой».

Россиян решили наказывать за «недоносительство» и пропаганду терроризма в соцсетях (механизм определения того, что попадает под пропаганду, прописан не был). Операторов обязали хранить звонки и сообщении абонента в течение полугода и данные о них (кто кому звонил, писал) – три года. Операторы заявили, что покупка и установка дорогостоящего оборудования приведет к удорожанию связи.

В том же пакете «организаторов распространения информации» обязали предоставлять ФСБ ключи шифрования, если таковые используются в мессенджерах.

Июль 2017

В России запретили анонимайзеры и обход запрещенных сервисов через VPN. Закон вступил в действие в ноябре 2017.

Октябрь 2017

Зарегистрирован законопроект о внедрении DPI-оборудования. Провайдеров хотят обязать устанавливать за свой счет оборудование, которое будет фильтровать трафик и позволит контролировать все, чем занимается пользователь в интернете.

В свою очередь провайдеры говорят, что закон убьет мелких и средних игроков, так как оборудование обойдется в миллионы рублей.

Законопроект пока не приняли. До этого времени Роскомандзор блокировал сайты по IP (это привело к конфузу, что из-за Zello были заблокированы сервисы Amazon).

В Украине регулятор после введения цензуры российских сервисов также не указал механизмы блокировки и она пока происходит аналогичным образом.

Как и в РФ, в нашей стране был зарегистрирован законопроект, требующий установки оборудования для слежки. Эксперты оценили стоимость его реализации в миллиард долларов (в несколько раз меньше, чем в РФ), и также утверждают, что закон может ударить по маленьким провайдерам.

Январь 2018

В России вступил в действие закон о запрете анонимного использования мессенджеров.

9 апреля 2018

В Госдуму внесли обновленный закон о соцсетях. Все легальные на территории РФ соцсети должны открыть свое представительство в стране и идентифицировать личности своих пользователей. Удалять неприемлемый контент в течение суток, а также удалять фейки и следить за тем, чтобы пользователи не постили посты с пропагандой насилия, жестокости, порнографии и т.д.

Как пишет «Медуза», не очень понятно, как будут определяться сервисы, попадающие под действие закона (похоже, что все) и как будут работать его механизмы. Но издание предполагает, что закон все-таки примут, и если изменят, то несильно.

В тот же день BBC Russia выложил сюжет из Госдумы РФ о том, что чиновники сами не знают, чего требуют от сервисов.

Маховик репрессий

С 2014 и по нынешний момент

Предупредительную и деятельность Роскомнадзор начал примерно с 2014 года.

Май 2014

Предупреждение изданию Lenta.ru за публикацию интервью с Дмитрием Ярошем. Была уволена Галина Тимченко, а вместе с ней ушла большая часть редакции. Выходцы из «Ленты» основали «Медузу», редакция базируется в Риге.

Ноябрь 2014

Вынесено предупреждение изданию «Эхо Москвы» за передачу о битве за аэропорт Донецка. Издание отделалось легким испугом.

Начиная с 2017 года российские власти в лице Роскомнадзора начали смелее использовать законодательство в борьбе с варягами и инакомыслящими.

Апрель 2017

Заблокирована интернет-рация Zello. Под предлогом того, что компания не уведомила российские власти о начале работы в стране. Но этот сервис использовался дальнобойщиками для координации действий во время акции протеста против системы «Платон». Российские власти всеми силами пытались не допустить появления информации о протесте в СМИ и прекратить их.

Май 2017

Роскомнадзор заблокировал мессенджеры WeChat, Line, BlackBerry Messenger, Telegram за то, что они не внесли свои данные в реестр организаторов распространения информации. Запрет оказался скорее попыткой припугнуть. Telegram по итогу свои данные внес, но эксперты выражают сомнение, что это самостоятельно сделал тот же WeChat. Озвучивались версии, что чиновникам объяснили, что блокировать китайский мессенджер никак нельзя – это единственный способ для бизнеса коммуницировать с партнерами в Поднебесной.

Декарь 2017

Роскомнадзор оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования, как того требовал «пакет Яровой».

Март 2018

Роскомнадзор потребовал от Viber и Telegram ключи шифрования, которые позволили бы российским спецслужбам получать доступ к переписке пользователей. Операционный директор Viber Майкл Шмилов заявил, что это невозможно, компания не хранит ключей шифрования: «нельзя дать то, чего нет». По словам Шмилова, все чаты и звонки защищены сквозным шифрованием.

Павел Дуров отказался предоставлять ключи шифрования.

6 апреля 2018

Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram.

12 апреля 2018

Роскомнадзор отправил в Facebook запрос относительно исполнения закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Ранее в 2017 году представитель исполнительного органа напоминал, что Facebook должен перенести данные на территорию РФ, в противном случае сервис заблокируют.

Также должна пройти проверка Twitter.

13 апреля 2018

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram на территории России. Днем ранее Павел Дуров призвал своих юристов бойкотировать судебное заседание, «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

В тот же день Дуров пообещал встроенные инструменты для обхода блокировок.

15 апреля

В Крыму создали государственный мессенджер, который, по задумке, заменил бы Telegram. Его взломали за три минуты.

16 апреля 2018

Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Госдума пообещала принять законы против VPN-сервисов в случае, если они будут использоваться для обхода блокировки.

Opera сообщила о закрытии приложения Opera VPN (как минимум в Крыму сервис пользовался большой популярностью для обхода всех блокировок и в России входил в топ приложений в AppStore). Сервис проработает до 30 апреля текущего года. Указаний со стороны российского правительства для этого не следовало, но остается ощущение, что в Opera кто-то что-то знает. VPN в настольной версии браузера блокироваться не будет.

Спустя час после блокировки мессенджер стали покидать крупные федеральные СМИ с десятками и сотнями тысяч подписчиков.

Telegram использует сервисы Amazon для обхода блокировки. По состоянию на 18.20 вечера, как пишет канал "IT уголовные дела СОРМ россиюшка", Роскомнадзор забанил 655 352 IP-адресов Amazon. Telegram использовал из них только несколько десятков.

Автор канала сообщает со ссылкой на нескольких собеседников, что предположительно из-за этого в магазинах Дикси в Москве перестали работать кассы. Представитель магазина информацию отрицает.

Состоянием на момент публикации было заблокировано 1 048 574 IP-адресов Google, говорит тот же источник.