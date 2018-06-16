Красный, зеленый и... синий? Intel собирается конкурировать видеокартами с AMD и Nvidia

Американский производитель компьютерных технологий Intel объявил о создании собственных графических процессоров для игровых консолей уже в 2020-м. До этого сферу видеокарт делили только две компании.

На днях, один из крупнейших разработчиков компьютерных микропроцессоров в мире Intel анонсировал выпуск собственных дискретных графических чипов меньше чем через два года.

Нельзя сказать, что это стало неожиданностью для других производителей, ведь в прошлом году Intel переманили в свою компанию главу Radeon Technologies Group Раджу Кодури.

Radeon специализируются на производстве графических процессоров (GPU). В 2006-м компания была поглощена более крупным американским брендом AMD, и с тех пор мир геймеров и компьютерных гиков разделился на две части: тех, кто покупают железо AMD и тех, кто остается верен более классической Nvidia.

Изменения в отделе кадров Intel не заставили себя ждать, и теперь новый индийский специалист по GPU будет вести борьбу на рынке видеокарт со знакомыми ему AMD и Nvidia, но уже от имени Intel.

Хотя, СМИ пишут, что даже с самой лучшей командой у Intel очень мало времени, чтобы конкурировать c бывалыми AMD и Nvidia, и создать три полноценных игрока на поле графических микропроцессоров.

Но не все так просто, ведь ранее, Intel объявляли об объединении с AMD для интеграции их Radeon GPU в свои процессоры Сore.

Фото: GeekHacker.ru

НВ уже писало о возможных совместных планах AMD и Intel по вытеснению с рынка главного тяжеловеса – Nvidia.

AMD находятся не в наилучшем положении, поскольку значительно проигрывают Intel в продажах компьютерных процессоров, и также заметно отстают от Nvidia в борьбе за рынок GPU.

Так что это, скорее всего, именно желание Intel забрать часть пирога у Nvidia. Если бывшие и нынешние сотрудники AMD помогут Intel в создании компактных интегрированных видеочипов, которые справятся со сложными задачами (вроде видеомонтажа, тяжелых видеоигр и виртуальной реальности), – то новая конфедерация принесет серьезные проблемы для Nvidia.

Очевидно, что решения для мощных ультратонких ноутбуков стоят за объединенными чипами, а стандартные отдельные GPU будут оставаться прерогативой персональных компьютеров.

Пока это только в планах, ведь создание сверхсильного переносного компьютера требует немалых усилий и инноваций в области охлаждения, размера чипа и энергетической автономности.

Но в целом, Intel взялись за очень перспективное направление, и, поэтому, слухи в сети о возможном слиянии Intel и AMD набирают все больше аргументов в свою пользу.