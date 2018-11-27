Корпорация добра. Почему Европа ополчилась против Google и чем это чревато

Марк Цукерберг может немного передохнуть. Внимание борцов за свободу в интернете постепенно переключается с Facebook на "корпорацию добра". НВ разобралось в том, что за неприятности у Google в Евросоюзе и чем это грозит компании Ларри Пейджа.

После длительных скандалов и судов против Facebook, пост главного интернет-злодея может занят калифорнийская корпорация Google, которую все чаще начинают обвинять в слежке за пользователями и становлении монополии на рынке.

Одним из последних звонков стало то, что Европейская потребительская организация призвала политиков ввести санкции в отношении Google, поскольку компания якобы незаконно следит за пользователям.

Как пишет Reuters, пользователи из Чехии, Греции, Норвегии, Словении, Швеции, Нидерландах и Польше высказали свое негодование по поводу нарушением Google законов о защите персональных данных.

В частности, активисты считают, что Google использует различные методы для того, чтобы функция отслеживания местоположения пользователей всегда была активна.

“Такие нечестные практики оставляют пользователей без осознания того, как используются их персональные данные. Эти действия также не соответствуют Общему европейскому регламенту по защите данных (GDPR)”, - заявляли представители Европейской потребительской организации.

В ответ на запрос правозащитников, спикер Google написал, что функция отслеживания местоположения выключена по умолчанию, история мест пользователей можно редактировать очистить или остановить, а этот сервис в целом помогает улучшить вашу работу с Google, анализируя трафик.

“Если вы приостанавливаете эту функцию, мы указывали, что мы все равно можем собирать и использовать данные о вашем местоположении для того, чтобы сервисы Google работали лучше”, - ответили представители корпорации.

Действительно ли это проблема?

Как ранее писало НВ, чтобы полностью избавиться от слежки Google нужно залезть в дебри настроек браузера и всех приложений на компьютере и мобильных девайсах.

В частности, советуют отключить функции “история приложений и веб-поиска” на странице отслеживания действий в браузере Chrome, ограничить доступ на странице управления веб-поиском, а для самых радикальных мер - отключить историю приложений и веб-поиска.

Хотя, и после этого компания может собирать некоторые данные о вашем подключении.

В чем угроза для Google?

Если против компании действительно начнут судебное разбирательство, согласно регламенту GDPR, европейские власти могут потребовать выплаты в размере до 4% от глобальных годовых доходов.

Согласно порталу Statista, в 2017-м глобальный годовой доход Google составил более $110 млрд. Таким образом корпорация может получить штраф приблизительно в $5,5 млрд

Кто еще против Google?

На прошлой неделе, Британский Институт открытых данных призвал английский парламент заставить Google и несколько других техногигантов поделиться данными электронных карт.

В своем заявлении, представители института указали, что подобные компании делают одинаковую работу и используют сильные финансовые инструменты для конкуренции друг с другом.

Исследователи планируют использовать данные с онлайн-карт для совершенствования дронов, коммерческих спутников, беспилотных авто и привлечь таким образом до $14 млрд в экономику страны.

“Большие компании становятся настоящими информационными монополиями и это не дает нам лучшей выгоды от наших же данных”, - рассказала Financial Times глава Института открытых данных Джени Теннисон.

Эксперты также говорят о монополии на рынке и полном захвате сферы услуг большими интернет-корпорациями.

Причем здесь монополия?

Напомним, что летом 2018-го антимонопольный комитет Европейского Союза обязал Google выплатить $5,1 млрд за нарушение правил конкуренции на рынке смартфонов.

Согласно изданию The New York Times, корпорация имела соглашения с HTC, Huawei и Samsung, согласно которым эти производители должны были изначально устанавливать сервисы Google на своих смартфонах.

Антимонопольный комитет также сообщил, что Google финансово стимулировал производителей и операторов мобильной связи для продвижения своих услуг. Сообщается, что компания требовала от производителей не продавать смартфоны с модифицированными версиями Android, в которых не было приложений Google.

Свежий факап

Помимо скрытой слежки за пользователями и недобросовестной игры на рынке, Google недавно уличили в серьезной утечке данных. Несколько недель назад, некоторые сервисы стали недоступны на полтора часа из-за перенаправления трафика в Нигерию, Россию и Китай.

В частности, атака произошла на поисковик Google, видеохостинг YouTube, сервис потокового аудио Spotify и несколько других приложений. В Google сообщили, что “IP-адреса Google Cloud ошибочно были представлены сторонними поставщиками интернет-услуг”.

Позже, компания ThousandEyes, которая специализируется на мониторинге сети, заявила, что трафик пользователей был перенаправлен с оригинального маршрута Google через российскую компанию Транстелеком, нигерийский провайдер MainOne и утерян в китайском государственном телеком-поставщике China Telecom.