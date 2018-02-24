Конец мобильной анонимности. Осенью в Украине вступит в силу новый порядок регистрации абонентов

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С осени украинцы смогут зарегистрировать свой мобильный номер дистанционно и получать полный перечень телеком-услуг

С осени украинцы смогут зарегистрировать свой мобильный номер дистанционно и получать полный перечень телеком-услуг

В конце 2018 года в Украине можно будет сообщить свои данные телеком-операторам дистанционно, без обязательного посещения их офисов.

Через девять месяцев в Украине вступит в силу новый порядок регистрации пользователей телеком-услуг. Они смогут предоставлять свои данные операторам удаленно с помощью электронной подписи, BankID или иного способа цифровой идентификации.

"Сегодня мы рады сообщить, что Комиссией утвержден и прошел госрегистрацию новый порядок регистрации абонентов. Теперь нам совсем не обязательно идти в офис оператора с паспортом - можно все делать дистанционно", - заявил на своей фейсбук-странице глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский.

По его словам, почти 90% пользователей мобильной связи в Украине - анонимные. Соответственно, им недоступен весь перечень телеком-услуг. Например, они не могут рассчитывать на возврат неиспользованных средств со своих мобильных счетов. Также они без идентификации не смогут воспользоваться услугой MNP - сохранить свой номер при переходе к другому оператору.

Большая доля обезличенных пользователей способствует развитию мошенничества. Это негативно сказывается на финансовом состоянии клиентов и репутации операторов, отметили в НКРСИ.

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