Кому бан? В Facebook рассекретили правила удаления контента из соцсети

Компания Facebook выпустила сборник правил сообщений, которые она разрешает в социальной сети, раскрыв более подробную информацию, чем ранее.

Моника Бикерт, вице-президент Facebook по политике в области продуктов объяснила, что компания решила опубликовать внутренний документ о "стандартах сообщества", сообщает агентство Reuters.

"Мы решили опубликовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет людям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих подробностей облегчит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях",— прокомментировала публикацию глава подразделения глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

В частности, в документе отмечается, что суровость санкций зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории пользователя. При первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение. Если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль.

Если Facebook увидит реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, соцсеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы.

Бикерт сказала агентству Reuters, что стандарты постоянно развиваются, частично основываясь на отзывах более 100 внешних организаций и экспертов в таких областях, как борьба с терроризмом и эксплуатация детей. Компания рассматривает изменения в своей контентной политике каждые две недели на совещании под названием «Форум стандартов контента» под руководством Бикерт. "Все должны ожидать, что стандарты будут часто обновляться", - сказала она.

Содержимое, которое считается допустимым по общественным стандартам, но нарушает местное законодательство, например запрет в Таиланде на унижение королевской семьи, блокируются в этой стране, но не во всем мире. Стандарты сообщества также не затрагивают ложную информацию - Facebook не запрещает ее, но пытается уменьшить ее распространение.

Журналисты Reuters отмечают, что некоторые запреты довольно неожиданны или содержат неожиданные уточнения. Например, видеоролики людей, пострадавших от каннибализма, в общем случае не разрешены, но такие видео разрешены, если на экране появляется предупреждение, а больной "находится в медицинской обстановке".

Моника Бикерт отметила, что разбирающие жалобы эксперты могут допускать ошибки при принятии решений. В связи с этим руководство соцсети намерено создать систему подачи апелляций на удаление записей. Также в новых правилах расширен список ситуаций, когда Facebook будет указывать конкретную причину удаления контента.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте Facebook.