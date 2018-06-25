Компания ZTE выплатила $1 млрд за нарушения санкций США

Китайская ZTE, которую правительство США обвинила в неоднократных нарушениях санкций, заплатила штраф в размере $1 миллиарда.

Об этом заявил официальный представитель министерства торговли США, сообщает CNN.

Платеж поступил через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп попытался убедить двух десятков законодателей - в основном республиканцев - что штраф и назначение американской группы мониторинга будут достаточным наказанием для ZTE.

По словам чиновника, ZTE также отправит $400 млн на депозитный счет в ближайшие дни. Эти деньги призваны дать ZTE "стимул для соблюдения правил торговли в будущем". Дело в том, что этот банковский счет создан таким образом, чтобы позволить правительству США получить доступ к средствам ZTE в случае нарушений со стороны компании.

Тем не менее, CNN отмечает, что некоторым законодателям нужны более строгие наказания для ZTE, поскольку они считают компанию угрозой безопасности. В свою очередь, президент Трамп хочет сохранить компанию на рынке США в качестве козыря на переговорах с Китаем.

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны.

Еще один платеж - в размере $400 миллионов - должен стать последним шагом для снятия запрета.

Ранее НВ сообщало, что производитель телекоммуникационного оборудования ZTE подешевел на $3 млрд после того, как согласился выплатить американскому правительству штраф в размере $1,4 миллиарда. В частности, акции ZTE упали на 39% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов. При этом акции на бирже в Шэньчжэне упали на 10%.