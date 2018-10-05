Компания Samsung объявила о получении рекордной прибыли

Samsung Electronics опубликовала предварительные данные, заявив, что оборот компании за третий квартал составил около $57,5 млрд, а операционная прибыль выросла до $15,5 млрд.

Это на 20% больше, чем за третий квартал 2017 года и почти на 12% больше по сравнению с первым кварталом этого года, пишет The Verge.

В предыдущем квартале оборот и прибыль компании составляли $51,7 и $13,6 млрд. Таким образом, третий квартал 2018 стал рекордным для Samsung.

Samsung не дает подробного описания производительности своего бизнеса и показатели подразделений. Компания сделает это в рамках финального отчета, который будет опубликован ближе к концу октября 2018 года. После публикации предварительных финансовых итогов акции Samsung подорожали на 1,34% в пятницу, 5 октября.

Тем не менее, отмечается, что подразделение по производству процессоров приносит Samsung почти 80 процентов операционной прибыли. Прибыльность подразделения связана с ростом цен на микросхемы DRAM. При этом цены на микросхемы NAND уменьшились.

Добавим, что консалтинговая компания Interbrand составила рейтинг самых ценных брендов этого года. Первое место заняла компания Apple со стоимостью бренда в $214,4 млрд. На втором — компания Google с $155,5 млрд. Третье место занимает Amazon с $176 млрд, затем идут Microsoft и Coca-Cola. Компания Samsung заняла только шестое место со стоимостью бренда в $59,9 млрд.

Ранее НВ сообщало, что немецким журналистам удалось узнать основные спецификации смартфона Samsung Galaxy A9s, который должны представить 11 октября. Samsung Galaxy A9s будет первым телефоном компании и на рынке с 4 основными камерами. В качестве основного установят датчик на 24 Мп со светосилой f/1.7 и системой оптической стабилизации изображения.