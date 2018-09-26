Компания Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных

Qualcomm говорит, что Apple несколько лет крадет данные производителя процессоров, чтобы в конечном итоге избавиться от необходимости полагаться на компоненты Qualcomm.

Предполагается, что Apple предоставила Intel код Qualcomm, чтобы повысить скорость модема Intel, пишет The Verge.

Претензии стали продолжением юридической битвы между Qualcomm и Apple, которая началась почти два года назад, когда Apple заявила, что Qualcomm злоупотребляет своим положением в качестве доминирующего поставщика модемов для смартфонов, чтобы потребовать необоснованные сборы за патенты.

Но теперь Qualcomm пытается сделать ответный ход и утверждает, что имеет хорошие доказательства. Представители Qualcomm заявили, что им удалось просмотреть документы, которые показывают, что инженеры Apple и Intel делились исходным кодом Qualcomm.

"Apple разработала и выполнила сложный план, который начался по крайней мере несколько лет назад и продолжается в настоящее время, чтобы украсть обширные разделы секретной информации и торговых секретов Qualcomm и использовать информацию и технологии для повышения эффективности компонентов других производителей", - говорится в заявлении.

В иске говорится, что в какой-то момент инженеры Intel даже пожаловались Apple, что они не смогли открыть секретные файлы Qualcomm, которые были отправлены. Инженеры Apple, как утверждается, создали для них новые, видимые файлы, используя собственные инструменты Qualcomm.

Ранее Qualcomm уже обвиняла Apple в нарушении соглашений, связанных с защитой программного обеспечения Qualcomm. Новые обвинения добавлены именно к этому иску. Qualcomm просит суд наложить штрафные санкции на Apple. Производитель процессоров также хочет, чтобы Apple была вынуждена прекратить использование модемов Intel.

Добавим, Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники. Компания производит процессоры Snapdragon для мобильных устройств. Apple имеет доступ к секретному коду Qualcomm из-за сделки 2009 года. Apple хотела получить доступ к коду Qualcomm, чтобы "более глубоко интегрировать" его в iPhone.