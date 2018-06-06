Компания AMD анонсировала выход 32-ядерного процессора Threadripper в конце года

В ходе выставки Computex 2018 старший вице-президент AMD Джим Андерсон пообещал представить 32-ядерный, 64-потоковый процессор.

Второе поколение процессоров Threadripper от AMD получит четыре 8-ядерных APU Ryzen, чтобы сформировать единый 32-ядерный блок, пишет The Verge.

Новый Threadripper может обрабатывать 64 потока за раз, удваивая количество ядер и возможности оригинального Threadripper, хотя он все равно может поместиться в одном гнезде материнской платы.

Процессоры Threadripper обзаведутся поддержкой улучшенных технологий XFR и Precision Boost и, вероятно, получат небольшую прибавку к рабочим частотам относительно предшественников.

Единственные другие детали, которые AMD раскрыла на Computex, заключались в том, что второе поколение Threadripper будет построено с использованием 12-нм техпроцесса, а сам чип будет доступен для покупки в третьем квартале этого года.

Ранее НВ сообщало, что американский производитель процессоров Qualcomm на выставке Computex 2018 показал чип Snapdragon 850. Это первый процессор компании, который создан специально для использования в ноутбуках вместо телефонов или планшетов. Однако неизвестно, когда производители ноутбуков добавят новый чип Qualcomm в реальную систему.