Компания Amazon впервые стала дороже Google

Интернет-ритейлер Amazon.com впервые обошел по капитализации Alphabet Inc, материнскую компанию Google.

В настоящее время компания стоит $763,27 млрд, тогда как Alphabet стоит $762,98 млрд, пишет TechCrunch.

С начала января акции Amazon выросли почти на 29%. Что касается Alphabet, то стоимость его акций менялась в начале года разнонаправленно.

По итогам 2017 года чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла $3,033 млрд, как следует из отчетности компании. Выручка от продаж выросла на 30,8% до $177,866 млрд.

Единственной компанией, которая в настоящее время более ценна, чем Amazon, является Apple. Разрыв между компаниями достаточно велик, поскольку рыночная капитализация Apple составляет $892 миллиарда.

Добавим, что в середине февраля 2018 года Amazon вошел в тройку мировых лидеров по капитализации. Рост курса акций позволил одному из крупнейших мировых онлайн-ретейлеров обогнать по капитализации Microsoft.

Ранее НВ сообщало, что поисковая система Google договаривается с группой крупных розничных брендов, чтобы те индексировали свои каталоги в поисковик. Среди компаний, с которыми уже достигнуто соглашение, называются Target, Walmart, Home Depot, Costco и Ulta. Такое решение должно сократить продажи Amazon, о соглашении с которым речь не идет.