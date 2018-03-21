Компания Amazon впервые стала дороже Google

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Amazon впервые обогнал Alphabet по капитализации

Amazon впервые обогнал Alphabet по капитализации

Интернет-ритейлер Amazon.com впервые обошел по капитализации Alphabet Inc, материнскую компанию Google.

В настоящее время компания стоит $763,27 млрд, тогда как Alphabet стоит $762,98 млрд, пишет TechCrunch

С начала января акции Amazon выросли почти на 29%. Что касается Alphabet, то стоимость его акций менялась в начале года разнонаправленно.

По итогам 2017 года чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла $3,033 млрд, как следует из отчетности компании. Выручка от продаж выросла на 30,8% до $177,866 млрд.

Единственной компанией, которая в настоящее время более ценна, чем Amazon, является Apple. Разрыв между компаниями достаточно велик, поскольку рыночная капитализация Apple составляет $892 миллиарда.

Добавим, что в середине февраля 2018 года Amazon вошел в тройку мировых лидеров по капитализации. Рост курса акций позволил одному из крупнейших мировых онлайн-ретейлеров обогнать по капитализации Microsoft.

Ранее НВ сообщало, что поисковая система Google договаривается с группой крупных розничных брендов, чтобы те индексировали свои каталоги в поисковик. Среди компаний, с которыми уже достигнуто соглашение, называются Target, Walmart, Home Depot, Costco и Ulta. Такое решение должно сократить продажи Amazon, о соглашении с которым речь не идет

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове