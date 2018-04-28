Компания Alphabet раскрыла средние зарплаты сотрудников Google

Корпорация Alphabet, в которую входит компания Google, раскрыла средний уровень зарплат своих сотрудников – это 197 тысяч долларов в год, сообщает Wall Street Journal.

Таким образом Alphabet находится на четвертом месте по величине зарплат, согласно индексу S&P 500. На первом месте - Incyte Corp., в которой сотрудники зарабатывают 253 тысяч в год. На втором находится Facebook, которая выплачивает рабочим в среднем 240 тысяч долларов. На третьем месте - фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals с 211 тысячами долларов.

При этом исполнительный директор Alphabet Ларри Пейдж за 2017 год заработал символический один доллар. Столько же составила зарплата основателя Facebook Марка Цукерберга. Впрочем, помимо одного доллара он получил компенсацию расходов на безопасность и поездки в размере 8,8 млн долларов.

В целом, отмечает издание, зарплаты в IT-секторе на порядок выше, чем в других компаниях. Половина компаний рейтинга заявляет, что средняя годовая зарплата их сотрудников превышает 85 тысяч долларов. В свою очередь, зарплаты в компаниях, разрабатывающих программное обеспечение, выше, чем у производителей оборудования.

Так, средняя заплата сотрудников Amazon составляет 28,4 тысяч долларов в год. Это может быть связано с тем, что большинство из сотрудников разгружают товары, оперируют погрузчиками и доставляют заказы, получая примерно ту же плату, что и рабочие на складах других компаний.

Напомним, недавно Business Insider сравнил бонусы, которые крупные компании - Uber, Alphabet, Apple, Facebook и другие - обещают своим сотрудникам, и то, как быстро те увольняются.