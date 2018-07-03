Дым без огня. Кого напугает смартфон Microsoft с двойным экраном

Внутренний документ Microsoft открыл интернету дизайн и детали нового мобильного девайса. В случае выхода на рынок – это будет первое устройство, которое возродит карманный ПК.

Издание The Verge через email получило корпоративный документ Microsoft, в котором были детали нового карманного компьютера с разделенным двойным экраном.

Как сообщается, устройство с кодовым названием Andromeda разрабатывалось более двух лет и должно размыть границы между персональным компьютером и смартфоном.

«Это новое карманное устройство класса Surface, которое объединяет инновационные аппаратные и программные наработки компании для создания действительно персонального и многоцелевого компьютерного решения» – указано в документе Microsoft.

The Verge также пишет, что инженерные образцы нового Surface Phone схожи с существующими 3D-моделями устройства, которые ранее создал австрийский дизайнер Девид Брейер, основываясь на патентах Micrososft.

Andromeda также должна получить специальный стилус – цифровое перо, которым можно будет управлять, как компьютерной мышью, когда устройство полностью развернуто или сложено перпендикулярно.

Фото: David Breyer

Пока неизвестно каким процессором обзаведется мобильный компьютер Microsoft (Intel или Qualcomm), но точно одно – разрабатывая модель Anromeda, компания надеется реабилитироваться после провальной истории с Windows Phone.

Если проект успешно реализуют, – новый смартфон-компьютер имеет все шансы взять свою нишу на рынке. Ведь благодаря предыдущим устройствам Surface RT и Surface Pro, Microsoft одни из первых представили продукт, который объединил планшет с ноутбуком, и дали вектор развития для других компьютерных гигантов.

Но, велики шансы и того, что проект может быть отменен, как это было с планшетом Surface Mini. Тогда в сети также появилась информация о новом девайсе Microsoft, хотя модель так и не была выпущена. После этого, Microsoft все же подтвердили, что разработка Surface Mini действительно существовала.

Одна из экспертов по Microsoft Мэри Джо Фоли пишет, что, несмотря на просочившиеся патенты, документы и прорисованный дизайн, Anromeda не стоит ожидать в этом году или вообще когда-либо.Мэри Джо Фоли ссылается на свои источники в Microsoft, которые говорят, что у компании пока нет предпосылок выходить на рынок с мобильным устройством с разделенным экраном.

Немаловажным является и тот факт, что Microsoft не сделали ни одного официального заявления по поводу выхода Andromeda и подобных продуктов в ближайшее время или в перспективе.

Журналистка ZDNet также говорит и о природе подобных информационных сливов в сети. Возможно, кто-то просто пытается спасти проект, который должны закрыть в скором времени.