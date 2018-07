Дым без огня. Кого напугает смартфон Microsoft с двойным экраном

Внутренний документ Microsoft открыл интернету дизайн и детали нового мобильного девайса. В случае выхода на рынок – это будет первое устройство, которое возродит карманный ПК.

Издание The Verge через email получило корпоративный документ Microsoft, в котором были детали нового карманного компьютера с разделенным двойным экраном.

Как сообщается, устройство с кодовым названием Andromeda разрабатывалось более двух лет и должно размыть границы между персональным компьютером и смартфоном.

«Это новое карманное устройство класса Surface, которое объединяет инновационные аппаратные и программные наработки компании для создания действительно персонального и многоцелевого компьютерного решения» – указано в документе Microsoft.

The Verge также пишет, что инженерные образцы нового Surface Phone схожи с существующими 3D-моделями устройства, которые ранее создал австрийский дизайнер Девид Брейер, основываясь на патентах Micrososft.

@zacbowden @h0x0d @windowscentral #Surface Andromeda Render according to the latest patents pic.twitter.com/CmbvlfETtU