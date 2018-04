Когда и почему обрушатся криптовалюты. Все, что нужно знать

Мало кто знает, но не все криптовалюты гарантируют своим пользователям полную анонимность и безопасность. Одни из самых популярных и наиболее капитализированных криптовалют – Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin – не до конца защищают финансовую приватность своих пользователей и позволяют отследить истоки транзакций. Эксперт по шифрованию, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что это существенный прокол в системе криптовалют, который не позволяет установить полное доверие пользователей.

НВ решило разобраться чем может грозить публичность пользователей и какие криптовалюты наиболее анонимные.

В конце 2017 года в Киеве похитили аналитика британской криптовалютной биржи EXMO Павла Лернера. По информации ain.ua за его выкуп заплатили более $1 млн в Биткоин-эквиваленте. Представители биржи заявили, что деятельность Павла в компании не предусматривала доступа к финансовым активам пользователей. Не смотря на это, ситуация вновь всколыхнула споры о сочетании безопасность/анонимность криптосреды.

Анонимность криптовалют была основной причиной для обвинения их пользователей в торговле оружем, наркотиками и других криминальных трейдах. Но с другой стороны, эта же анонимность – одно из главных средств защиты от случаев похищения криптовалюты, которые в последнее время значительно возросли (за последний год цена Биткоин возросла более чем в 10 раз, что привлекло огромное внимание преступников к большим криптовалютным бизнесам и их руководителям).

Стоит объяснить, что на глобальном рынке существует четыре главные анонимные криптовалюты – Zcash, Dash, Monero и Verge. Рыночная капитализация этих криптовалют в разы ниже, но уровень их анонимности гораздо выше в сравнении с денежно-цифровыми гигантами Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

Что майнить?

Zсash была одной из первых криптовалют, в которой применили cистему «криптографии нулевого знания». Эта технология позволяет производить полностью приватные транзакции, недоступные для отслеживания другим пользователям.

В свою очередь, благодаря защитной технологии и активной среде разработчиков, монеты Dash и Monero остаются лидирующими криптовалютами по уровню анонимности.

«Если у нас не будет финансовой приватности – могут произойти плохие вещи» – объясняет главный разработчик в Monero Рикардо Спаньи – «примером могут быть нацеленные преступления против состоятельных людей. Вы идете в местный Биткоин-обменник и через минуту оказываетесь на острие ножа. Или еще хуже, – вы покупаете товар за Биткоин, после чего продавец будет знать баланс вашего счёта».

Ранее, в интервью IBTimes, программист заявлял, что всемирно известный банк Barclays одобрил технологию приватности Monero, которая полностью скрывает адреса выхода/входа транзакций и сумму отправленных монет.

Стоит отметить, что криптовалюту Monero часто ассоциируют с незаконными денежными операциями из-за невозможности узнать отправителя, получателя и сумму при её использовании. Но за такой уровень анонимность приходится платить: сложность интеграции Monero с криптокошельками и сетями публичного блокчейна вынуждают компании отказываться от сотрудничества с этой криптовалютой. Так, в прошлом году, криптокошелек Jaxx прекратил сотрудничество с Monero из-за технических причин.

Вместо анонимной технологии Monero предпочитают использовать защитную систему Zcash. В конце 2017-го года основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин добавил cистему «криптографии нулевого знания» Zcash в блокчейн своей криптовалюты для улучшения ее конфиденциальности.

Сноуден за!

Еще один всемнирно известный программист Эдвард Сноуден тоже выступил в поддержку анонимности криптовалют.

Как пишет The next web, Сноуден объяснил, что сотрудничество Zcash и Ethereum является очень важным для пользователей обеих сетей и других децентрализованных приложений.

«Биткоин – это хорошо, но если он не конфиденциальный – он не безопасный»

«Технология «нулевого знания» может стать будущим приватной торговли. Система конфиденциальности Zcash делает эту криптовалюту самой интересной альтернативой Биткоину. Биткоин – это хорошо, но если он не конфиденциальный – он не безопасный» – написал бывший сотрудник ЦРУ США в своем твиттере.

Вдобавок, Эдвард Сноуден назвал монету Monero аматорской, и написал, что «Monero – отличный проект, но проблема любой любительской криптовалюты – это ошибки, которые имеют огромные последствия для таких людей как я».

