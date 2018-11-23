Глупость 2.0. Почему законы о клевете не будут работать в украинском интернете

Украинцев могут привлечь к криминальной ответственности за посты и комментарии в интернете, содержащие клевету. НВ разбиралось, как принятие законопроекта отразится на интернет-цензуре и как это регулируют в других странах.
На днях, на сайте Верховной Рады Украины появился проект закона, в котором предлагают внести изменения по поводу ответственности граждан за клевету. Три депутата от Блока Петра Порошенко - Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин - собираются ужесточить наказания за умышленное распространение заведомо ложных данных, в том числе в интернете.
Как известно, до сих пор в Украине действует лишь гражданская и административная ответственность за клевету, но теперь политики планируют добавить это правонарушение к разряду криминальных.
Согласно пояснительной записке законопроекта, причиной таких жестких мер является недавний случай с убийством правозащитницы Екатерины Гандзюк, в котором некоторые СМИ обвиняли самого Николая Паламарчука и его бывшего помощника Игоря Павловского.
Сам Паламарчук, который также является первым заместителем главы правоохранительного комитета, теперь предлагает за публикацию заведомо ложной информации в СМИ или в интернете наказывать штрафом от 500 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов, исправительными работами до одного года или ограничением свободы до двух лет.
Если же клевета связана с совершением тяжкого или особо тяжкого преступления, - автору грозит от двух до пяти лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы.
Почему это важно?
Несмотря на то, что законопроект касается информации, которая “порочит честь и достоинство другого человека или подрывает его деловую репутацию”, некоторые эксперты обеспокоены цензурированием украинского онлайн-пространства.
В зависимости от того, насколько действенным будет этот закон, интернет-платформы и онлайн-медиа могут привлекаться к ответственности за простую критику чиновников.
До Роскомнадзора, конечно, еще далеко, но новый закон может стать подспорьем для ограничений свободы слова в сети. Как рассказала юрист общественной организации “Лаборатория цифровой безопасности” Вита Володовская интернет-изданию Ain.ua, такой закон может привлекать к ответственности даже за комментарии или посты в Facebook.
“Опасность возвращения клеветы в Уголовный кодекс состоит в том, что даже угроза быть привлеченным к ответственности может быть существенным ограничительным фактором для журналистов и медиа, ведь за любое расследование о злоупотреблениях или коррупции против них уже могут инициировать уголовное производство. Это ведет к самоцензуре, тем более, с уровнем доверия к украинским судам”, - прокомментировала Володовская для Ain.ua.
По сути: привлечение к криминальной ответственности за клевету может вызвать цепную реакцию в становлении интернет-цензуры в условиях выборочного действия украинских законов.
Что с этим в других странах?
В пояснительной записке инициаторы поправок к закону привели примеры международного опыта борьбы с публичной клеветой. В частности, политики указали, как карают за клевету в Польше, Италии, Швеции, Германии, Франции, США.
По их данным, наиболее серьезные наказания существуют в США, где некоторые штаты предусматривают за клевету штраф до $250 тыс. или до 10 лет лишения свободы.
Депутаты от БПП вспомнили еще ряд стран, законы которых предусматривают криминальную ответственность за клевету и написали, что такие действия в Украине несут “существенную общественную опасность”.
“Вследствие безнаказанности за откровенную клевету, в обществе укрепляется стойкое ощущение того, что можно что-либо и когда-либо сказать о человеке и не нести за это никакой ответственности”, - написали Паламарчук, Палатный и Великин.
По сути: Подобные законы существуют и в других странах, наравне с наличием действующего цифрового права, которое фактически отсутствует в Украине.
Примут ли закон?
Напомним, что это не первый скандальный законопроект, который грозил становлением цензуры в сети. Летом 2018-го был отозван закон #6688, согласно которому интернет-провайдеры должны были устанавливать оборудование для фильтрации трафика, персонифицировать абонентов и получали право досудебной блокировки сайтов.
Чтобы узнать, не повторит ли новый законопроект о клевете эту же участь, НВ пообщалось с руководителем программ новых медиа общественной организации “Интерньюз-Украина” Виталием Морозом.
Фото - Facebook/Vitalii Moroz
Виталий подтверждает, что законы о клевете или диффамации приняты во многих европейских странах и они призваны защищать честь и достоинство истцов. Но, что касается Украины, по его словам, важно помнить, в каких целях собираются использовать этот закон и когда именно его хотят принять.
“Украинские реалии не позволяют надеяться, что этот закон будет служить в первую очередь в благих целях”, - говорит Виталий.
Эксперт напоминает о том, что комментарии и посты в соцсетях являются проблемным местом для действующего украинского законодательства, поскольку сейчас онлайн-медиа в нашей стране практически не регулируются.
“Даже вердикты судов за нарушение статей 109 и 110 Криминального кодекса Украины (действия с целью захвата власти и посягательство на государственную целостность - ред.) против модераторов групп в социальных сетях должны были бы иметь отдельные законодательные нормы, прописанные конкретно по поводу онлайн-пространства. Сегодня же суды трактуют онлайн-пространство как публичное пространство на основе законов, которые были приняты для офлайн-среды”.
Виталий Мороз также говорит о неоднозначности возможного закона о дезинформации и распространении фейков, учитывая гибридную войну в Украине. Дескать, некоторые страны, включая недавний опыт Германии и Малайзии, подписывают законы, которые обязывают онлайн-платформы бороться с фейками, но это, опять же, встречается шквалом критики и дискуссий о цензуре.
Инфографика - poynter.org
“Сейчас в Украине изучают французский опыт, который базируется на судебных решениях и отдельных судьях. Но там не идет речь о криминальной ответственности”, - объясняет Виталий.
Что касается конкретно предложенных депутатами БПП поправок к криминальной ответственности за публичную клевету, эксперт уверен - накануне выборов такие неоднозначные законопроекты вряд ли найдут поддержку.
По сути: Учитывая проблемы в украинском законодательстве с онлайн-публикациями и грядущие президентские выборы в стране, подобные законопроекты можно рассматривать как манипуляции отдельных политических сил.
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