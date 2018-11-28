Китайский след. Генеральный директор Google будет отвечать перед американским конгрессом

Генеральный директор Google Сундар Пичаи будет давать показания перед американскими конгрессменами 5 декабря.
Ожидается, что он ответит на вопросы о проекте Dragonfly - поисковике для Китая, пишет The Verge.
Это не первый случай, когда Пичаи отправился в Вашингтон для решения этих проблем, но в последний раз он делал это для личной встречи с республиканскими законодателями. Напротив, это слушание будет публичным, предлагая более пристальное внимание со стороны средств массовой информации и широкой общественности.
Google столкнулся с серьезной критикой своего решения отказаться от приглашения на публичные слушания в сентябре, в котором приняли участие главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг и генеральный директор Twitter Джек Дорси.
Вероятнее всего, сейчас Пичаи будет отвечать на вопросы Комитета по судебным делам Палаты представителей, которые могут сосредоточиться на обвинениях в политической предвзятости в результатах поиска, а также на цензуре в поисковой системе Dragonfly, которую, как говорят, строит Google для китайского рынка.
Потенциальное возвращение Google на китайский поисковый рынок вызвало большую критику со стороны Белого дома, правозащитных групп и даже от собственных сотрудников компании. Пичаи описывает планы своей компании в Китае как "очень предварительные", заявив, что было "важно для нас исследовать ... учитывая, насколько важен рынок и сколько пользователей там".
Ранее НВ сообщало, что сотрудники компании Google подписали открытое письмо к руководству против запуска цензурированной версии поисковика в Китае. Проект поискового приложения под названием Dragonfly накладывает ограничения на возможности поиска. Project Dragonfly связывает запросы с телефонными номерами пользователей, за которыми, как предупреждает Amnesty International, может вестись более тщательный надзор.
Журнал НВ
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