Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США - WP

Хакеры, которые работали на правительство Китая, взломали компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил США и похитили секретные данные, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным издания, украденная информация касалась американских разработок в области ультразвуковых противокорабельных ракет, которые должны появиться на подводных лодках США после 2020 года.

Отмечается, что хакерские атаки были зафиксированы в январе и феврале нынешнего года.

По данным газеты, похищенные данные объемом более 614 Гбайт хранились у подрядчика ВМС США на незащищенном сервере.

Несмотря на это, по словам источников газеты, если агрегировать материал, его можно отнести к секретной информации, что вызывает обеспокоенность способностью ВМС контролировать подрядчиков, которым поручено разрабатывать секретное оружие.

ВМС США ведет расследование утечки при поддержке ФБР. Бюро отказалось от комментариев.

Ранее сообщалось, что хакеры похитили базу данных клиентов компании "Нова Пошта".