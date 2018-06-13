Китайская ZTE потеряла $3 млрд после санкций США

Производитель телекоммуникационного оборудования ZTE подешевел на $3 млрд после того, как согласился выплатить американскому правительству штраф в размере $1,4 миллиарда.

Компания вернулась на биржи и сразу потеряла около $3 млрд капитализации, сообщает агентство Reuters.

"В то время как кошмар уже закончен, ZTE, вероятно, придется иметь дело со многими изменениями", - отмечается в отчете инвесторов. Судя по всему, компанию ожидает значительное краткосрочное давление на стоимость акций.

В частности, акции ZTE в среду упали на 39% на Гонконгской фондовой бирже после возобновления торгов, свидетельствуют данные биржи. При этом акциина бирже в Шэньчжэне упали на 10%.

Подтверждая детали сделки со США, ZTE заявила во вторник, что внесет изменения в свой совет директоров и в дочернюю компанию ZTE Kangxun в течение 30 дней после подписания соглашения с Соединенными Штатами. Согласно оценке Reuters, это может привести к тому, что около 40 руководителей высшего звена будут заменены.

В апреле 2018 года НВ сообщало, что китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE была приостановлена ​​на несколько недель.

Апрельский запрет был введен после того, как компания в Шэньчжэне признала, что, хотя она уволила четырех старших сотрудников, которые участвовали в первоначальных нарушениях, она не наказала 35 других, несмотря на заверения об обратном.

В начале июня министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что ZTE должна будет выплатить рекордный штраф в размере 1 миллиарда долларов в рамках урегулирования дела по запрету торговли с компаниями из США.