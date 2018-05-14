Китайская битва. Coolpad обвиняет Xiaomi в нарушении патентов

Производитель смартфонов Coolpad подал в суд на Xiaomi за нарушение трех патентов, которые связаны с пользовательским интерфейсом.

Компания Coolpad попросила суд Шэньчжэня прекратить продажу пяти смартфонов Xiaomi, пишет Gadgets Now.

Coolpad в лице своего дочернего предприятия Yulong Computer Telecommunication Scientific подала в суд сразу на три компании, являющиеся частью Xiaomi: Xiaomi Telecom Technology, Xiaomi Technology и Xiaomi Factory.

Производитель просит суд запретить продажу Xiaomi Mi Mix, Redmi Note 4X, Mi 6, Mi Max 2, Mi Note 3, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus и Mi 5X. В свою очередь Xiaomi требует признать патенты Coolpad недействительными. При этом, судя по всему, даже положительное для Coolpad решение суда не повлияет на продажи этих смартфонов за пределами Китая.

Один из патентов, о котором идет речь, относится к программному обеспечению и называется "Способ внедрения системы интерфейса записи вызовов многорежимного мобильного терминала связи. Компания Coolpad потребовала, чтобы Xiaomi компенсировала ее потери из-за предполагаемого нарушения патента, хотя отказалась назвать сумму ущерба.

Против Xiaomi подали в суд спустя несколько дней после того, как компания официально объявила о планах выйти на биржу. Главный по патентам в Coolpad Нэнси Чжан (Nancy Zhang) отрицает, что иск приурочен к предстоящему IPO.

Интересно, что ранее генеральный директор Coolpad Цзян Чао заявил, что у компании более 10 000 патентов, которые нарушают многие бренды смартфонов и что юристы бренда намерены в будущем привлечь к ответственности больше компаний.