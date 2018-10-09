Китай способен уничтожить Bitcoin - ученые

Новое исследование показало, что Китай оказывает угрожающее влияние на Bitcoin и, возможно, даже способен в конечном итоге уничтожить всю сеть этой криптовалюты.

Ученые из Университетов Принстона и Флориды изучили, как Китай "угрожает безопасности, стабильности и жизнеспособности Bitcoin" и пришли к неутешительным выводам, пишет The Next Web.

Согласно этой статье, у Китая есть как "зрелые возможности", так и "сильные мотивы" для совершения различных атак против Bitcoin. Хуже того, чиновники Китая уже показывает свое влияние на криптовалюту множеством способов.

"Поскольку стоимость и экономическая полезность Bitcoin выросли, есть стимул атаковать его. Мы выделили Китай для анализа, потому что они являются самым мощным потенциальным противником Bitcoin, и мы обнаружили, что у них есть множество основных мотивов для атаки на систему и ряд возможностей, как нормативных, так и технических, для проведения этих атак", - объясняют исследователи.

Авторы работы отмечают, что экосистема добычи Bitcoin стала "сильно централизованной". Предприятия по майнингу были настолько расширены, что "более 80 процентов добычи Bitcoin выполняются шестью пулами майнеров", причем пять из них управляются непосредственно отдельными лицами или компаниями из Китая.

Основной угрозой для инфраструктуры Bitcoin является "51-процентная атака", которая состоит из пулов майнеров, объединенных для контроля большей части хэш-скорости (общая вычислительная мощность Bitcoin), что позволяет им напрямую влиять на то, что происходит в сети Bitcoin. Сейчас же китайские майнеры составляют уже не 51, а 74% хэш-мощности Bitcoin и ситуация становится тревожной.

"Поскольку менеджеры несут ответственность за назначение заданий на майнинг и распространение готовых блоков, они контролируют исходные данные и результаты своих майнеров, что позволяет китайским властям косвенно контролировать эту хэш-мощность", - говорят исследователи.

Также ученые признали, что была "выявлена ​​определенная несправедливость" в отношении того, как распределяются вознаграждения за майнинг. Предполагаемый виновник - это так называемый Великий китайский файервол. Он якобы искажает игровое поле, добавляя проблем для майнеров, которые работают за пределами страны и повышая приоритет китайских майнеров.